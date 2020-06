Irene sier hun så Anne-Elisabeth Hagen – politiet vil ha flere tips

Kort tid etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem, mener Irene å ha sett en kvinne fastbundet i baksetet på en bil. På et tidspunkt var tipset «veldig interessant», sier politiet.

Irene fortalte sin historie i TV 2-programmet Åsted Norge mandag kveld.

Ifølge henne var klokken akkurat blitt 12.30 da hun ble vitne til to biler som holdt på å kollidere.

En av bilene ble nødt til å stanse for en annen bil, ifølge Irene. Hun stod da bare en meter fra bilen.

«Hjelp meg!»

Ifølge Irene ble hun stående og stirre rett inn i øynene på en kvinne i baksetet av bilen.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Lisbeth Hagen Foto: Privat

– Der sitter det en dame som tar kontakt med meg. Hun stirrer på meg. Jeg ser at hun sitter og drar i noe. Jeg oppfatter det slik at hun ser ned på hendene sine og drar. Jeg tolker det som at hun er bundet, sier hun.

Hun mener kvinnen var bustete på håret og så desperat ut.

– Hun beveger munnen sin som om hun sier «Hjelp meg!». Men jeg hørte ikke hva hun sa, forteller Irene til Åsted Norge.

I tiden som fulgte, var Irene nøye med å lete etter nyhetssaker bortføringer eller lignende, men hun fant ingenting. Først 9. januar, ti uker senere, gikk politiet offentlig ut og fortalte om det de mente var en forsvinningssak.

Da Irene så dette, mente hun å dra kjensel på kvinnen. Hun mente å ha sett Anne-Elisabeth Hagen. Dermed ringte hun politiet.

– Etterforsket grundig

Tirsdag bekrefter politiets påtaleleder Haris Hrenovica at politiet mottok tipset med stor interesse.

– Politiet har aldri betvilt at vitnet gjorde observasjonen som hun tipset politiet om. For politiet var det et veldig interessant tips, som skilte seg ut fra andre tips vi har mottatt, sier han.

Likevel førte ikke tipset noen vei.

– Vi har etterforsket det med ulike skritt og gått bredt ut i den grad vi hadde mulighet. Hvis det skulle komme ytterligere informasjon knyttet til det tipset, i kjølvannet av det som fremkom i media i går, vil politiet ta det imot og jobbe videre med det, sier Hrenovica.

– Men er dette fremdeles et interessant vitne for politiet?

– Hvis det er noen opplysninger som kan bidra til å sette ting i kontekst her, så er det av relevans for politiet. Men det som politiet etterforsket den gangen, er etterforsket grundig med ulike virkemidler. Vi har kommet dithen at det ikke ga noe mer, så der stoppet det opp.

– Fant politiet den aktuelle bilen?

Det ønsker jeg ikke å si noe mer om, sier Hrenovica.

Ekspert: Troverdig

Åsted Norge-ekspert Asbjørn Hansen mener Irene er et troverdig vitne og tror på det hun sier, men om det er Anne-Elisabeth Hagen hun har sett er vanskelig å si.

– Vi har kontrollert flere ting, som blant annet dato og klokkeslett, og alt stemmer. Det er stor troverdighet i det hun sier. Vi er ikke i tvil om at hun har sett en «hendelse» som hun beskriver, sier Hansen.

Den tidligere drapsetteforskeren ønsker ikke spekulere i hvorfor politiet ikke følger opp tipset ytterligere.