Går i strupen på tidligere justisminister etter rasismeutspill

«Blir «svarte» oftere stoppet på gaten? Selvfølgelig» skriver Per-Willy Amundsen. – Jeg skjemmes langt inn i sjela fordi jeg er født i samme by som deg, repliserer skuespiller Per Kjerstad.

HEFTIG DEBATT: Skuespiller Per Kjerstad går i strupen på Per-Willy Amundsen etter stortingsrepresentanten postet ett innlegg rundt rasisme på Facebook. Foto: NTB scanpix

Tidligere justisminister og nå medlem av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), postet mandag et innlegg på Facebook der han blant annet skriver:

«Blir «svarte» oftere stoppet på gaten? Selvfølgelig. Hvem er det som driver med gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo? Politiet må få lov til å gjøre jobben sin. Det er ikke etnisk norske ungdommer som skaper problemene i hovedstaden».

Videre skriver han at hvis det skal kalles «rasisme», så er kun en oppskrift på å motarbeide politiet i deres arbeid på vegne av oss alle.

Ran, vold og voldtekt

«Min oppfordring er at familiene tar ansvar, sørger for å stoppe sine unge i deres kriminelle løpebane. Tidlig. De trenger en far som kan ta dem i nakken. Dessverre skjer det ikke. Da må nødvendigvis samfunnet og politiet ta det ansvaret foreldrene åpenbart ikke gjør. Ran, vold, bilbrenning, voldtekt og annen kriminalitet må stoppes. Politiet må få lov til å gjøre jobben sin.»

Hele innlegget kan du lese under her.

Amundsens post er tirsdag kveld delt av 255 personer, har fått 2700 reaksjoner og 820 kommentarer.

– Dårlig skjulte rasisme

En av dem som reagerer sterkt på Amundsens post er skuespiller Per Kjerstad, kjent fra en rekke norske filmer og serier.

Kjerstad kastet seg over tastaturet og skrev:

KOMMENTAR: Per Kjerstads kommentar til Per-Willy Amundsens meninger. Foto: Skjermdump

«Haha. Fy fan for en forbanna knallis du er. Når man tenkte at noen umulig kunne synke lavere ned i idiot-myra enn du allerede har gjort, så legger du altså ut den her hestkukmeldingen.»

Når TV 2 tar kontakt med Kjerstad beklager han at han brukte en såpass barnslig og voldsom retorikk

– Jeg tenkte at en verbal kraftsalve fra en nordlending til en annen, ville passere, skriver Kjerstad og legger til at han selvsagt ikke ønsker Per-Willy noe vondt.

Kjerstad opplyser at dette var en spontan, ektefølt kommentar rett fra hjertet (og kanskje litt fra gallen), som han mener åpenbart også snakket for flere andre enn han selv.

– Jeg opplever stadig at generaliserende og dårlig skjulte rasistiske innlegg fra høytstående, profilerte politikere med enorm innflytelse får stå altfor lenge uimotsagt, både av «folk flest» og ikke minst av pressen, skriver Kjerstad.

Kjerstad skriver videre at han selvfølgelig er tilhenger av en saklig og konstruktiv debatt rundt dette temaet.

– Jeg verken mener eller tror at min måte å uttrykke meg på her, burde bli standarden – men i dette tilfellet føltes det nødvendig. Og for den oppmerksomme leser der ute, så vil nok mitt forsøk på å være litt morsom i alvoret, også skinne ganske klart frem mellom linjene, skriver skuespilleren.

Total intoleranse

Per-Willy Amundsen bare ler av det Per Kjerstad skiver.

– Det er spesielt at han bruker så mange kjønnslige referanser. Men jeg er ikke overrasket. Dette er de venstreradikale sin fremgangsmåte ved å prøve å henge ut motparten og gjøre det så ubehagelig som mulig. Men det er nytteløst, jeg biter ikke på, sier Amundsen til TV 2.

Stortingsrepresentanten sier han synes det er svært trist at man istedenfor å diskutere sak, velger å angripe person.

– Det viser en total intoleranse for andres meninger, sier Amundsen.

Den tidligere justisministeren ser at innlegget hans vekker harme, men han er tydelig på at han står for det han har skrevet.

– Det er åpenbart at det finnes rasistiske enkeltepisoder i Norge. Men derifra å fremstille det som om Norge er et samfunn gjennomsyret av rasisme, det tar jeg fullstendig avstand fra. Og dra norsk politi inn i denne sammenhengen er feil, sier Amundsen og legger til at vi sannsynligvis har verdens beste politiutdannelse.

– Verdens minst rasistiske land

– Norge er mest sannsynlig ett av de minst rasistiske landene i verden, sier Amundsen.

– Tenker du at du er rett person til å definere om vi har rasisme her til lands eller ikke?

– Ytringsfriheten gjelder for alle, inkludert stortingsrepresentanter med hvit hud. Jeg aksepter ikke at man må ha en spesiell hudfarge for å ha en mening om rasisme i Norge, sier Amundsen.

Per Kjerstad syns det er bemerkelsesverdig at politiske parti, særlig fra ytre høyre, skal definere hva rasisme er og i tillegg fornekte at det finnes i Norge. Hva er motivasjonen? spør han.

– Jeg tror at hvis politikere hadde lyttet mer til andre som åpenbart har førstehåndskunnskap til dette temaet, og tatt dem på alvor, så ville vi kommet et godt steg videre i kampen mot rasisme og forskjellsbehandling, skriver Kjerstad.