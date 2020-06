Beijing stenger alle skoler etter nytt koronautbrudd

Etter over to måneder uten smitte har situasjonen endret seg i Kinas hovedstad Beijing.

De siste dagene er over 100 nye smittetilfeller oppdaget.

Innbyggere står i kø for å bli testet for koronaviruset på et nytt senter utenfor et idrettsanlegg i Beijing tirsdag. Foto: Ng Han Guan/AP/NTB scanpix

Frykten for en ny smittebølge har ført til at samtlige skoler i byen stenges, skriver Expressen.

Myndighetene i Beijing omtaler situasjonen som «ekstremt alvorlig», ifølge The Guardian.

Strenge tiltak

Det er Beijings utdanningskommisjon som ga ordren om at alle skolene skal stenges igjen. Kommisjonen opplyser via det sosiale mediet WeChat at alle skoler fra onsdag av vil gjenoppta nettbasert undervisning.

Også universitetene får beskjed om at studentene ikke bør vende tilbake ennå.

Kontrollposter er på plass, og flere bydeler er nedstengt tirsdag.

Tusener av ansatte er nå satt i karantene, og en rekke boligområder er isolert. Samtidig har bydelene fått beskjed om å trappe opp testing av innbyggere og desinfisering av offentlige områder.

– Den epidemiske situasjonen i hovedstaden er ekstremt alvorlig. Nå må vi iverksette strenge tiltak for stoppe spredningen av covid-19, sier talspersonen Xu Hajian under en pressekonferanse tirsdag.

Tirsdag ble innbyggerne bedt om å unngå alle reiser ut av byen som ikke er helt nødvendige. De som bor i områder med «middels eller høy smitterisiko», har fått forbud mot å forlate byen.

Ifølge Chen Bei, visegeneralsekretær i byrådet i Beijing, må alle som forlater byen, ha testet negativt for viruset sju dager eller mindre før avreise.

Kinesiske helsemyndigheter har tirsdag bekreftet 106 nye tilfeller av registrert koronasmitte, men det fryktes at tusenvis kan være smittet.

Det er iverksatt testing av over 90.000 mennesker som bor i de utsatte områdene. Disse må sitte i karantene til prøvesvarene er klare, skriver The Guardian.

Kan være ny variant

Spesialrådgiver Henning Kristoffersen i The Governance Group sier at det nye utbruddet kommer som en overraskelse.

– Lederne i Beijing har forsikret at de skal gjøre alt de kan for å stoppe dette. Samtidig er Kina et annet sted nå enn det de var i Wuhan for fire-fem måneder siden, da det første utbruddet var. Det er ikke den samme usikkerheten i forhold til sykdomsforløp og håndtering for øvrig, sier Kristoffersen til TV 2.

Ifølge The Guardian dreier det seg trolig om en variant av viruset som er mer smittsomt enn det første utbruddet. Varianten ligner det som har vært funnet i Europa, Russland eller USA, sier sjefepidemiolog Wu Zunyou til den statlige kringkasteren CGTN.

Spekulasjonene om at smitten kommer fra utlandet skjøt fart da det ble oppdaget koronavirus på et skjærebrett for importert laks på et ferskvaremarked, men eksperter sier det er usannsynlig at smitten er båret på denne måten. Norge er blant landene som er rammet av Kinas importstans av laks.