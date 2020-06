Tafatt Rosenborg skuffet: Dette bekymrer eks-treneren

Kåre Ingebrigtsen var ikke imponert over angrepsspillet til Rosenborg i deres første ligakamp.

Rosenborg – Kristiansund 0–0

73 dager på etterskudd var Eliteserien tirsdag endelig i gang igjen.

Rosenborg åpnet 2020-sesongen hjemme på Lerkendal mot Kristiansund. Det var bortelaget fra nabofylket som var best de første 20 minuttene, men André Hansen hadde god kontroll på det som kom.

Da den første omgangen var halvspilt tok hjemmelaget mer kontroll over kampen. Ved flere anledninger skapte de farligheter foran KBKs mål, som oftest med Samuel Adegbenro i hovedrollen.

Men den største sjansen var det Pål André Helland som fikk. Adegbenro kjørte karusell med tre KBK-spillere og la inn foran mål. Der hadde Helland løpt seg fri, men fra fire meter skjøt han over mål. En gedigen sjanse for kantspilleren.

– Der skal jeg score. Jeg er dessverre ikke smidig nok til å få foten over ballen. Jeg får sette den på kontoen for rust i seriestarten, sier Helland til TV 2 etter kampen.

– Vi skaper for lite

RBK-profilen som tilbrakte store deler av 2019-sesongen på benken fikk startplass i årets første seriekamp, men ble tatt av etter 75 minutter. Han er klar på hvor det lugger for laget.

– Vi scorer jo ikke mål. Vi skaper for lite og vi er litt for stresset, sier Helland og legger til:

– Vi har et veldig bra forsvar, de holder nullen i dag, sier han.

RBK-trener Eirik Horneland som forrige sesong opplevde et massivt mediepress etter den dårlige seriestarten måtte igjen forklare hva som gikk galt i serieåpningen.

Allerede på lørdag venter en ny tøff utfordring når Molde står på motsatt banehalvdel. Blåtrøyene tok en overbevisende 4-1-seier mot rivalen Aalesund tirsdag.

– Vi får se hvor vi står allerede på lørdag. Det er en lang sesong, men Molde er nå to poeng foran oss. Vi må gjøre jobben og møte opp på lørdag, sier Horneland til TV 2.

Kritisk gamletrener

Rosenborg tok tidlig kontroll over andre omgang, men som i den første slet de med å skape de store sjansene på KBK-keeper Serigne Mor Mbaye.

– Det bekymrer meg litt at de ikke har skapt mer, den sjansen de har hatt i andre omgang var på dødball, etter det er det KBK som har sett farligst ut, sa Kåre Ingebrigtsen i FotballXtra.

Eirik Horneland benyttet seg av samtlige fem bytter i jakten på målet som ville gi Rosenborg tre poeng. Men det var Kristiansund som var farligst frempå da kampen nærmet seg slutt. Amin Askar fikk en kjempesjanse som André Hansen reddet mesterlig.

– Hansen er Norges beste keeper, han er altfor god for denne ligaen. Han er sikkert den eneste som hadde reddet den, sier Askar til Eurosport etter kampen.

I neste runde venter en tøff bortekamp når Rosenborg reiser til nabofylket for å spille mot Molde.

– Hvis Molde vinner og så skal de reise dit, de har ikke spilt på seg selvtillit her. De har ikke skapt målsjanser, mente den tidligere Rosenborg-treneren.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var heller ikke imponert over det Eirik Hornelands menn viste i deres første seriekamp.

– Om Rosenborg bare får med seg et poeng mot Kristiansund og taper i Molde, da er det lurveleven igjen for Horneland og de som sitter på Lerkendal, sa Mathisen under sendingen.

Målfest i vest

Fem kamper startet 18.00 og resultatene i de andre kampene ble:

Aalesund – Molde 1–4

Viking – Bodø/Glimt 2–4

Odd – Sandefjord 1–2

Stabæk – Mjøndalen 0–0