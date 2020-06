Kari (59) sultestreiker mot vindkraft – truer med å ikke spise på 40 dager

Vindkraftutbyggingen på Haramsøya ser ut til å gå sin gang. – Da gjør de det over mitt lik, sier sultestreiker Kari Thue.

Karis ektemann, Hans Petter Thue, har tatt grep for å hindre utbyggingen av vindkraftverket på Haramsøya, blant annet gjennom å blokkere veien for anleggsmaskinene.

Kari setter nå sin egen helse på spill i protest mot utbyggingen av vindmøllene.

– Jeg bestemte meg for å sultestreike i 16-tiden i går, og satte meg på første fly til Oslo, sier Kari til TV 2 tirsdag.

Kari sitter nå utenfor Viken fylkeskommune sine kontorer i Oslo, i håp om at fylkeskommunen trekker sitt indirekte eierskap i vindkraftutbyggeren Zephyr.

– Hva annet skal man gjøre da? Man må bare trå til for å stoppe det. Om man ikke gjør det, så blir man overkjørt, sier hun.

Streik

Da TV 2 prater med Thue har hun allerede streiket i over et døgn. Hun er likevel ved godt mot, sulten til tross.

– Jeg føler meg bra jeg, man visner ikke så fort. Jeg orker i hvert fall 40 dager. Men det er klart at om jeg skulle kollapse, så vil jeg ikke ha kontroll over hva som skjer, sier hun videre.

– Tror du utbyggeren vil avbryte utbyggingen på grunn av denne sultestreiken?

– Det vet jeg jo ikke, men om de ikke gjør det så viser de hva de står for. Da går de over lik.

Kari understreker at hun ikke er en demonstrant, men en «vanlig dame fra Haramsøy».

– Nå har de stengt der inne, så nå skal jeg gå til hotellet for å slappe av.

Anbefaler å spise

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna, understreker at Viken ikke kan gjøre mye med selve utbyggingen av vindkraftanlegget.

– Tillatelsen til å bygge ble gitt allerede i 2004 av staten ved NVE. De som kan gjøre noe med konsesjonen er altså staten. Viken fylkeskommune er ikke ansvarlig for eller beslutningstaker i prosjektet det protesteres mot, sier Brenna til TV 2.

– Jeg minner også om at konsesjoner på vindkraft er noe som kjøpes og selges. Dersom Østfold Energi, som Viken fylkeskommune er deleier i, trakk seg ut, ville det bare kommet inn andre eiere, fortsetter fylkesrådslederen.

Samtidig sier Brenna at hun er glad for at Thue engasjerer seg i saken.

– Jeg har stor respekt for at man tar til gatene, protesterer og søker oppmerksomhet. Men generelt vil jeg anbefale alle - aktivister eller ei - å spise og drikke, spesielt nå i varmen.

Administrerende direktør i utbyggerfirmaet Zephyr, Olav Rommetveit, ville ikke kommentere aksjonen, da «den foregår hos Viken fylkeskommune».