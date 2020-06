DNA-funn bekrefter at Maja (25) er funnet

Dette bekrefter politiet tirsdag.

– Vi har i dag fått opplyst fra Oslo universitetssykehus at DNA-analysen bekrefter sikker identitet. Kvinnens pårørende og den polske ambassaden er varslet, skriver politiet i en pressemelding.

Maja Justyna Herner (25) ble meldt savnet onsdag 21. november 2018. Hun ble sist sett i en matvareforretning i Ørsta 13.30-tiden samme dag.

Etter intense leteaksjoner, uten funn, gjorde politiet i Møre og Romsdal i september i fjor alt materialet de hadde i saken tilgjengelig for Kripos.

Men fortsatt var det ingen spor etter den 25 år gamle kvinnen.

Fant sko og beinrester

Fredag 5. juni meldte den erfarne turgåeren Odd Staurset i fra til politiet at han hadde funnet en sko av samme modell som Herner hadde på seg da hun forsvant.

Staurset fant både skoen og noen beinrester fra en fot da han og hunden Shira var på fjelltur oppe under fjellpartiet Nivane over Ørsta sentrum.

Staurset er leder for Sunnmøre alpine redningsgruppe og dermed godt kjent i området der funnet ble gjort.

– Det er en fin vårtur, men et uvanlig sted å gå egentlig. Jeg har gått en del sånne turer med tanke på å gjøre et funn, men jeg har jo ikke regnet det som realistisk, sa Staurset til TV 2.

Staurset beskriver funnstedet som «et bratt og ulendt område uten sti, der det ikke er vanlig å gå».

Han håpet funnene ville føre til at saken blir oppklart.

– Det er viktig å få oppklart denne saken. Det er litt spesielt at noen forsvinner i Ørsta på denne måten, så hvis dette nå fører til at vi finner henne, er det bra for både familien og bygda, sier han.

DNA-match

Politiet opplyser at det ble tidlig fastslått at funnstedet av skolen og beinrestene ikke kunne være selve ulykkesstedet.

Politiet fortsatte derfor med søk, uten å gjøre ytterligere funn.

Levningene ble sendt inn Oslo universitetssykehus og tirsdag kom DNA-analysen som bekrefter at det var levninger etter Maja Justyna Herner som var funnet.

Nye søk

Stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at politiet skal opp igjen i området onsdag.

Sætre opplyser at det da skal gjennomføres et søk i et område ved en ur og et område som tidligere lå under snøen under fjellpartiet Nivane.

Politiet vet forsatt ikke hvor i fjellet Maja bevegde seg før hun forsvant.

Maja Herner flyttet til Ørsta bare en drøy uke før hun ble borte.

Hun ble sist sett i den lokale Kiwi-butikken i Ørsta på Sunnmøre 21. november i 2018 og hadde planlagt en tur i fjellområdet overfor Ørsta, hvor blant annet det bratte fjellet Saudehornet ligger.

Siden har hun vært savnet.