Megan Fox og Machine Gun Kelly bekrefter romansen med et kyss

Det har oppstått søt musikk mellom skuespiller Megan Fox (34) og musiker Machine Gun Kelly (30). Begge er observert på vei ut fra en bar i Los Angeles. På vei ut fra baren holdt de hender mens de gikk til Kellys bil og kysset hverandre.

Det var Daily Mail som fanget bildene av turtelduene i offentligheten.

Fra vennskap til romanse

US Magazine skriver at kilder har fortalt at Fox og Kelly først startet som venner, men at det utviklet seg etterhvert.

– Megan synes Machine Gun Kelly er en veldig kul fyr, og forholdet deres ble mer romantisk, sier kilden.

HOLDER HENDER: Machine Gun Kelly og Megan Fox Foto: Faksimile Daily Mail

Kelly og Fox er begge aktuelle med den kommende filmen «Midnight in the Switchgrass» som blant annet Bruce Willis også spiller i.

I tillegg til dette var Fox også med i musikkvideoen til Kellys egen sang «Bloody Valentine».

Skilsmisse

Fox og Kelly viser de kjærlige følelsene for hverandre litt under en måned etter at Fox sin eksmann, skuespiller Brian Austin Green (46), ble observert på lunsj sammen med modell og TV-personlighet Courtney Stodden.

«Beverly Hills, 90210»-skuespilleren Green og Fox var gift i nesten 10 år, men bekreftet skilsmissen deres tidligere i mai i år.

Ryktene om brudd kom allerede i april da Green ble observert flere ganger uten gifteringen på. Sammen har de tre barn: Noah (7), Bodhi (6) og Journey (3).

SKILSMISSE: Megan Fox og Brian Austin Green bekreftet skilsmissen tidligere i år. Foto: Frederic J. Brown

Green snakket om skilsmissen i sin podcast «With Brian Austin Green» tidligere i mai der han roste sin ekskone Fox.

– Jeg vil alltid elske henne, og jeg vet at hun alltid vil elske meg. Så langt som en familie er det vi har bygget veldig kult og spesielt, sa Green i podcasten.

Han forklarer at de har vært venner i 15 år og at han ikke vil miste det.

Allerede da hadde han fått med seg at Fox hang en del med Kelly.

– Megan og jeg har snakket om han, og de er venner på dette tidspunktet, sa han da.

– Fra det hun har gitt uttrykk for er han en veldig fin og ekte fyr. Jeg stoler på hennes dømmekraft, fortalte Green.