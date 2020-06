Debutant med vanvittig scoring fra 40 meter, men Molde på halv maskin vant enkelt

Aalesund-Molde 1-4

Molde vant til slutt komfortabelt 4-1 i slaget «slaget om Møre & Romsdal» i den første serierunden i Eliteserien. Det til tross for drømmemål fra Aalesund, og rødt kort til Molde-spiss Leke James.

AaFK-debutanten Simen Bolkan Nordlis scoring fra 40 meter i førsteomgang var et stort høydepunkt. Bolkan Nordli kom først på en ball, og så at keeper Andreas Linde var langt ute.

– Det er en vidunderlig scoring, sier Simen Stamsø-Møller i TV 2s FotballXtra.

– Det er utrolig snartenkt å gjøre det på første touch. En fantastisk scoring, sier Jesper Mathisen.

Bommet på straffe

Bolkan Nordlis scoring sørget for utligning til 1-1 etter at Magnus Wolf Eikrem hadde gitt Molde ledelsen og Nikolas Castro misbrukt et straffespark for Aalesund.

Men gjestene kommer fra Obos-ligaen mens Molde vant Eliteserien i fjor. Selv om kampen var jevnspilt, var gjestene best i de avgjørende situasjonene.

Etzaz Hussain fikk kranglet inn 2-1 før pause, og etter hvilen fikk man se Leke James på godt og vondt.

Først satte han inn 3-1 etter et godt innlegg fra Kristoffer Haugen, før han pådro seg et unødvendig andre gule kort og ble utvist. Selv med ti mann hadde imidlertid Molde kontroll.

Fem minutter før full tid satte Eirik Hestad inn 4-1 med en markkryper fra 20 meter.

– Molde på halv maskin tar seg greit av Aalesund, konstaterte Simen Stamsø-Møller.

Aalesund-trener Lars Bohinen var fornøyd med måten de satte press på Molde i førsteomgang, men:

– Vi sitter igjen med fire baklengsmål i sekken, som vi alle syns er ganske unødvendige. Vi har en bratt læringskurve i å håndtere området rundt vår egen 16-meter. Det er vi absolutt ikke fornøyd med, sier Bohinen til TV 2.

Fornøyd Wolf Eikrem

– Det var tøft. Det var utrolig varmt, og dette er noe annet enn treningskamper. Det var godt å komme i gang med en fin seier, sier Magnus Wolf Eikrem til TV 2.

– Vi har full kontroll i andre omgang. Da er vi skikkelig gode, syns jeg.

På lørdag møter Molde Rosenborg, som skuffet i serieåpningen hjemme mot Kristiansund.