Tollerne fikk hakeslepp da de kom over denne lasten

Tidlig om morgenen 4. juni fikk en av tollerne ved Magnormoen kontrollstasjon i Innlandet en dårlig magefølelse på et litauisk vogntog.

Vogntoget ble vinket inn og tollerne startet undersøkelser med blant annet en mobil scanner.

Blant den lovlige lasten ble det også funnet paller med tykke metallplater.

Da metallplatene ble fjernet fikk tollerne hakeslepp.

Rekordbeslag

Det viste seg at de hadde kommet over det største sigarettbeslaget på veien hittil i år: 806.000 sigaretter som utgjør 2,8 millioner kroner i avgifter.



Fungerende seksjonssjef Kjersti Bråthen ved Tolletaten i Kongsvinger sier til Glåmdalen at sigarettene lå tettpakket skjult inni esker av metall.

– Vi mistenker at dette er bevisst og at smuglerne gjør dette for å unngå røntgen. Når vi ser noe vi ikke forstår eller kan definere, så blir vi bare mer nysgjerrige, sier Bråthen til avisa.

Tolletaten opplyser at dette beslaget er det største på landegrensen i år.

Til sammenlikning beslagla tollerne i Kongsvinger 597.772 sigaretter totalt i hele 2019.

Nekter straffskyld

Føreren av vogntoget, en litauisk mann i 40-årene, ble pågrepet etter beslaget.

Han nekter straffskyld og stiller seg uforstående til de store mengdene sigaretter i vogntoget hans.

Mannen ble nylig er varetektsfengslet i fire uker i Hedmarken tingrett.