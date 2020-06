Norske Yngvild (40) hylles for historisk sex-scene – nå har hun vært med å bryte barrierer igjen

Grotmol er Amanda-nominert på grunn av rollen i «Alle utlendinger har lukka gardiner», som VG ga terningkast 5. Boken filmen ble adaptert fra, fikk samme terningkast noen år tidligere.

Historien har blitt omtalt som en viktig døråpner for bøker og filmer med en multikulturell hovedperson.

Den norske ungdomsfilmen gir en troverdig skildring av norske drabantbyer, ifølge TV 2s anmelder Camilla Laache. Hun har rost filmskaperne og forfatteren for måten de tar opp den viktige tematikken.

– Selv om filmen er skildret med kjærlighet, er den røft skildret. Den tar topp temaer som sexisme og homo-fiendtlighet.

Grotmol røper at hun ikke har sett den ferdigstilte kinofilmen enda, men at hun falt pladask for boken og manuset.

– Det er en film som tar opp viktige ting, som hvordan ungdommer har det, og ikke bare på beste vestkant.

Hardtarbeidende foreldre

40-åringen spiller hovedrolleinnehavernes mor i filmen. Karakteren formidler hvordan hun og ektemannen, spilt av Jonatan Rodriguez (44), jobber hardt og mye for å gi barna trygge rammer.

Rodriguez er, i likhet med Grotmol, Amanda-nominert for rollen i «Alle utlendinger har lukka gardiner». Se intervjuet med de to øverst i saken.

– Det er veldig fint og veldig hyggelig å være nominert, sier Grotmol, før Rodriguez legger til:

– Det føles helt fantastisk!

Aldri skjedd før

Dette er ikke første gang Grotmol er med i en omdiskutert og viktig innspilling, som tar opp problemstillinger blant minoriteter.

Fra 2017 til 2018 hadde Grotmol rollen som Liv i den danske TV-hiten «Herrens veier», som ble skrevet av ingen ringere enn kjendis-manusforfatteren Adam Price.

I serien utviklet hun et forhold til karakteren Elisabeth, spilt av Ann Eleonora Jørgensen.

Ifølge DR.dk var dette første gang man kunne se en slik sex-scene mellom to kvinner i dansk TV-fiksjon.

Hun er takknemlig for at hun får roller som er med å bryte barrierer, både i «Herrens veier» og «Alle utlendinger har lukka gardiner».

– Det er fint å kunne være med å ta opp viktige ting. Det er spennende og utfordrende roller.