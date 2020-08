Betalte dyrt for bunader som aldri kom – leverandør vil ikke forklare

Linn Maria Magerøy-Grande åpner skapet der det henger to bunader, hennes egen og eldstedatteren Theas (20). Her skulle også den yngste datterens bunad ha hengt, klar til konfirmasjonen, men den mangler.

– Det er veldig trist at den ikke har kommet, man blir fortvilet, sier Magerøy-Grande til TV 2 hjelper deg.

Betalte alt på forhånd

Sammen med datteren Nora (15) hadde de brukt tid på å finne bunad. Valget falt på en graffer-drakt fra Gudbrandsdalen, som skulle være konfirmasjonsgave fra foreldre og besteforeldre.

– Mormoren og oldemoren hennes er opprinnelig fra Lillehammer, så da landet vi på svart graffer, forteller Linn Maria.

Bunaden ble bestilt fra Raufoss-firmaet Ektebunad AS i august i fjor, og et depositum på 5000 kroner ble betalt.

FIKK SØLV: Linn Maria Magerøy-Grande fikk bunadssølvet fra Ektebunad i tide. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2

Firmaet fikk grei omtale på nettet, i tillegg hadde Linn Maria allerede bestilt bunadssølv fra selskapet, som kom da det skulle. Så da fakturaen med restbeløpet kom i januar, kort tid før bunaden skulle være ferdig, betalte Linn Maria nesten 17 000 kroner til.

– Jeg hadde jo ingen grunn til å mistenke at jeg ikke skulle få en bunad.

Skyldte på koronakrisen

Bunaden skulle egentlig sendes i posten i begynnelsen av februar, men Linn Maria følte det var lite trygt. Hun ga selskapet beskjed om at hun kunne kjøre fra Trondheim til Raufoss for å hente den selv. Ektebunad svarte ok, og ga ikke uttrykk for at det var trøbbel med leveringen.

– Det stusset jeg veldig på for min bunad skulle være ferdig i starten av februar, og da var det ingen koronakrise i Norge. Linn Maria Magerøy-Grande, kunde

Da hun prøvde å kontakte firmaet for å avtale hentedato startet problemene. Først var Ektebunad vanskelige å få tak i, og da de svarte på telefonen 27. april var beskjeden at bunaden var forsinket på grunn av koronakrisen.

– Det stusset jeg veldig på for min bunad skulle være ferdig i starten av februar, og da var det ingen koronakrise i Norge, sier Linn Maria.

Hun fikk ikke flere svar på hva som hadde skjedd med bunaden, og krevde til slutt pengene tilbake. Men heller ikke det har hun fått.

Flere i samme situasjon

TV 2 hjelper deg har blitt kontaktet av nærmere 20 personer som sier de ikke har fått varer fra Ektebunad. Hos Forbrukerrådet har antallet klager på firmaet kommet opp i 48.

Brit Karin Pladsen bor kun to mil unna Ektebunads lokaler på Raufoss, og valgte å kjøpe bunad fra dem.

– Jeg så det var et lokalt firma, og tenkte det var trygt, forklarer hun.

Lundebybunaden ble også bestilt i august i fjor, med avtalt levering i januar. I likhet med Magerøy-Grande, betalte også Pladsen bunaden fullt ut, men heller ikke hun fikk bunaden som avtalt i januar. Igjen skylder firmaet på koronakrisen når Brit Karin etterlyser den.

– I den siste mailen jeg sendte, skrev jeg at jeg forsto at jeg ikke kom til å få noen bunad av dem, og krevde at hele ordren kanselleres, sier Brit Karin.

Både Brit Karin og Linn Maria har sett seg nødt til å kjøpe ny bunad hos et annet firma for å være sikker på å få den til konfirmasjonen, som i begges tilfelle er utsatt til i høst.

Rett på pengene igjen

Forbrukerrådet forklarer hva du har krav på når en betalt vare uteblir.

– Hvis du ikke får bunaden til avtalt tid kan du klage. Vi anbefaler at du gir selskapet en rimelig tilleggsfrist for å levere, og hvis den ikke overholdes har du krav på å få pengene tilbake, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

– Er det greit å skylde på korona i dette tilfellet?

– Hvis det er sånn at det var en forsinkelse lenge før koronakrisen rammet Norge er det litt for enkelt å skylde på koronaen, forklarer Skarderud.

Skylder på sabotasje

TV 2 hjelper deg gjør i vår gjentatte forsøk på å få tak i ekteparet som drev Ektebunad. Når vi til slutt får kontakt på telefon skylder selskapet på koronakrisen, men også på en mulig sabotasje fra de ansatte. De ber om mer tid før de kan stille til intervju.

I august tar TV 2 hjelper deg kontakt på nytt. I mellomtiden har Ektebunad gått konkurs. Firmaet sier nå at de ikke ønsker å stille, og i etterkant svarer de på epost.

Ektebunad svarer ikke på hvordan koronakrisen kan være årsaken til at Brit Karin og Linn Maria ikke fikk bunadene, som skulle vært levert i januar og februar. De skriver likevel at de er lei seg for at kunder har blitt rammet.

Firmaet nevner ikke hva den påståtte sabotasjen går ut på, annet enn at de vurderer erstatningsansvar.

Fått tilbake penger

Det er vanskelig å få igjen penger fra et firma som er konkurs. Når man handler på nett kan det være lurt å bruke kredittkort, eller en betalingsløsning som for eksempel Klarna. Da er det mye større sjanse for å få tilbake penger hvis noe skulle skje.

For Brit Karin Pladsen ble dette redningen.

– Jeg har fått tilbake 16 500 kroner fra Klarna. Det er jeg veldig glad for, for det er mye penger for meg, forteller hun.