Slik lykkes du med familieferien – særlig to ting er svært viktig

Hytter, sjøboder, campingvogner, biler og telt rundt om i det langstrakte land kommer til å bli fylt opp av familier i sommer. Så hvordan bevarer du familiefreden i de ukene man bor litt trangere enn normalt?

Psykolog Hedvig Montgomery forteller det er særlig to ting alle foreldre må huske på før du setter i gang med årets sommerferie.

– Det ene er hvor gamle barna. Du må tilpasse deg akkurat den øyehøyden som de er i. Det andre er at du må huske hva du selv er opptatt av, for barn synes det er gøy å være med på ting som gjør deg glad også. Klarer du å legge til rette for ting som alle i familien synes er rimelig ålreit, så har du klart det. Barn husker ikke dag for dag. De husker totalfølelsen, og derfor er det så viktig å ta vare på den, forteller hun til God morgen Norge.

Hun anbefaler alle foreldre, uansett hvor gamle barna er, om å senke tempoet.

– Jeg tror vi av og til undervurderer hvor slitne barna blir av skole og barnehage og av å skulle rekke ting og ha program. De setter veldig pris på at ferien handler om oss, nå er vi sammen og det skal ikke skje så himla mye. Også er det klart at det trenger ikke å være gøy hele tiden, denne avslapningen er veldig mye av det det handler om.

1-4 år: trygge rammer

Denne aldersgruppen er strevsomme for foreldre av to grunner, ifølge psykologen.

– Det ene er at de er så utrolig aktive. Ingen er så våken som en 2-3-åring –de er de mest våkne menneskene på kloden. De er veldig søte når de sover, men alt er så sterkt for dem, så det gjør at de er så på og de har ingen evne til risikovurdering.

Montgomery forklarer at disse barna kan løpe i retning sjøen eller fontena, uten å tenke at det kan gå galt eller at de ikke ser trappen, fordi de er så opptatt av det de tenker på.

Derfor er det ekstremt viktig med rammer, slik at de er trygge nok som igjen fører til at foreldrene kan slappe av og senke skuldrene.

– Skal dere til et område hvor det er redningsvester som gjelder, så øv på det. Sørg for at de trives med det. Ta den runden hjemme med sikkerhet, og at dere som par er samstemte om sikkerhetsforståelsen, slik at man ikke havner i den krangelen hele tiden.

5-7 år: fantasiens alder

– De er fantasien selv, det bare bobler i hodene deres. De finner på ting og de elsker de små tingene som skjer. Her tror jeg litt av kunsten er å følge blikket deres, sier Montgomery.

Hun forteller at dersom dere har en stor ambisjon om å gå til en fjelltopp, kan det være den maurkolonien dere finner på veien som gjør hele turen for barna.

– Følg blikket og sørg for at de får lov til å oppleve denne boblingen av fantasi som de har. Og igjen; ned med tempoet.

9-12 år: Gullalderen

Denne aldersgruppen liker psykologen å kalle for «gullalderen». Det er det flere grunner til:

– De liker å oppleve nye ting, og de liker fortsatt å være sammen med mamma og pappa i ganske stor grad. De kan planlegge mer, forteller hun.

Yngre barn er langt mer følsomme for å bli lagt for sent enn denne aldersgruppen. Montgomery forklarer at det er fort gjort at barnehagebarn kommer litt sent i seng, men at de ikke sover lengre om morgenen. Det gjør at barnet får betydelig søvnoverskudd, som igjen fører til at de kan være sutrete, sure og grinete.

Slik er det nødvendigvis ikke med ni-, elleve- og tolvåringene.

– De kan sove litt lenger om de har lagt seg litt senere. De er mer fleksible, kan være mer med på å huske detaljene i planleggingen og ta mer ansvar selv. Dette er ofte den tiden de tar med seg opplevelser og følelser de kommer til å huske hele livet.

Tenåringene: Ha respekt (og internett)

Hun forteller at alle foreldre må være klar over én ting når de er på tur med denne aldersgruppen: tenåringens drøm er ikke å sitte på en toromshytte med mamma og pappa.

– De vil søke ut, søke jevnaldrende, vise seg fram eller gjemme seg bort, alt ettersom hvor de er i dette løpet akkurat nå. De trenger internett, det må jeg kunne si med hånden på hjertet.

Psykologen påpeker at det er viktig å ha respekt for de behovene tenåringen har og sørge for at de får sette sitt fingeravtrykk på hva de og dere skal gjøre.

– Hvis noe oppleves som helt feil for dem, så er det sannsynligvis også helt feil. Så det å tvinge med seg 14-åringen ender ikke godt for noen.

Barn i ulike aldere? Planlegg godt!

Veldig mange i dagens samfunn har barn spredt i ulike aldere. Dette gjelder også Montgomery selv, da hun har barn på 10, 13 og 26 år.

– Jeg husker da vi var på en øy utenfor Grimstad med 14-åringen og ett-åringen i regnvær i 13 av 14 dager en sommer. Det å få de forskjellige behovene til å gå opp krever litt planlegging i forkant.

Hun forteller at det er viktig å tenke over hvor man kan dra hvis været ikke står til forventningene og hvilke spill og lignende man kan ta med for å underholde 14-åringen.

–Det å ha barn i alle aldere gjør at blir nødt til å tenke gjennom slik at ingen sitter i klem. Men husk på en ting; mamma og pappa skal også ha det ålreit. Hvis barna kommer hjem med utslitte foreldre, så er ikke ferien vært noen ting verdt for dem uansett. Da vil barna føle seg som en arbeidsoppgave eller sysselsettingsprosjekt. For barn er god ferie også det at mamma og pappa har hatt de fine stundene, har ledd sammen med dem og har hatt muligheten til å slappe av.

Montgomery anbefaler også å legge opp ferien taktisk, da den siste dagen har en stor betydning for særlig de yngste barna.

– Det er to ting som er interessant med barn og det er at de husker følelser. Det gjelder oss voksne også. Det andre er at når de kommer på skolen husker de det siste de gjorde, det er det de forteller om på skolen og i barnehagen, så vær litt smart i planleggingen, oppfordrer hun.