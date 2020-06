Lokalavis: Børven har takket ja til Rosenborg

Kilder opplyser at fjorårets toppscorer i Eliteserien går fra Odd til Rosenborg, skriver Varden.

Torgeir Børven har takket ja til et kontraktsforslag fra RBK, skriver avisen.

Børvens kontrakt med Odd går ut 31. juli, og han vil seneste bytte klubb da.

Ifølge Varden jobber trønderne nå med en kompensasjonsordning for å få spissen fri fra kontrakten tidligere. Også Adresseavisen skriver at RBK ønsker å hente ham til Trondheim før den tid.

Han ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong med 21 mål.

Børven har hele tiden svart «ingen kommentar» på spørsmål om framtiden og henvist spørsmålene videre til sin agent, Kent Karlsen. Han har foreløpig ikke svart på Vardens henvendelse tirsdag.

TV 2s fotballekspert tror Børven blir en forsterkning for trønderne:

«Om Mikael Dorsin klarer å lokke han til Trondheim ser de mer solide ut offensivt», skriver Jesper Mathisen i sitt tabelltips.

– Islamovic har de ikke vært veldig godt fornøyd med etter at han kom til Trondheim, derfor har de jaktet på et alternativ. Børven scoret 21 mål i fjor, og det å score så mange mål for det Odd-laget er veldig imponerende, utbroderer Mathisen.

– I Rosenborg kommer han til å få mange sjanser. Gode spillere bak seg, både på midtbanen og kanter, som vil skape muligheter for ham og de andre.

– Jeg trodde lite på at han skulle score 20+ igjen, men når han bytter til Rosenborg, så kan han fort gjøre det igjen. Han er en av de beste avslutterne vi har i landet. Så er det moro for ham med alt han har vært gjennom i sin karriere av trøblete ting, og så leverte han fantastisk og får sjansen i det som er Norges største klubb.

Saken oppdateres.