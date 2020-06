Nicolay Ramm mistet all jobb under korona – musikken ble terapi

GOD KVELD NORGE (TV 2): For Nicolay Ramm (31) ble både bryllup og jobber avlyst da korona-restriksjonene slo inn. Det resulterte i ny musikk.

Programleder og komiker Nicolay Ramm gikk inn i 2020 med store planer; Han skulle gifte seg i Frankrike, jobbe under sommer-OL og debutere som musikalartist. Så smalt det.

– Korona ødela ganske mye for meg, skal jeg være helt ærlig, forteller han til God kveld Norge.

Se reportasjen med Ramm øverst i saken.

BRYLLUP AVLYST: Foto: Berit Roald

Musikken ble redningen

Nylig solgte Ramm og forloveden Josephine Leine Granlie (31) leiligheten på Majorstuen i Oslo til fordel for en bolig med større plass utenfor Oslo sentrum. Paret forlovet seg i fjor og skulle etter planen gifte seg i Frankrike i sommer.

Da flere av planene både privat og på jobb ble avlyst, fikk NRK-profilen mye tid til overs, og mange dager å slå ihjel. Heldigvis resulterte kjedsomheten i musikk, og en ny sommerlåt om koronatilstanden er blitt skapt.

– «Reiseforbud» handler om situasjonen vi alle er i med tanke på sommeren, forteller han.

Ramm forteller at han ble inspirert til å skrive musikk under korona.

– 2020 har gått i dass for meg, men da ble dette noe å holde på med. Enten skrive musikk eller tv-serie har blitt litt sånn terapi, forteller 31-åringen.

Ramm bestemte seg også for å gi pengene fra låta til en veldedig sak. For hver gang låten strømmes går pengene til Røde Kors-tilbudet «Ferie for alle».

– Selv tjener jeg ikke en krone på sangen, men det går til en fin sak. Det er et tilbud til familier som ikke har råd til å reise på ferie. Jo flere streams jo mer penger dit, forteller Ramm.

Kan miste rollen i «Jersey Boys»

Ramm har blitt en kjent profil for sine mange humor-innslag på NRK. Neste jobb var sommer-OL i Tokyo, som nå er utsatt til 2021.

– Jeg jobbet i nesten et år med å få ferdig ting til sommer-OL i Tokyo, så ble det ikke noe av.

SE OGSÅ: Her øver Nicolay Ramm og Atle Pettersen på «Jersey Boys»

Ramm skulle også debutere som musikalartist i musikalen «Jersey Boys», som skulle hatt premiere til høsten. Nå er han usikker på om han får blitt med på produksjonen til neste år.

– Der er signalene dårlige, at jeg får gjennomført den ser ikke lovende ut, forteller han.