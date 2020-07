Pål «OnklP» Tøien: – Jeg er ikke så destruktiv som jeg var

Solen skinner over Oslofjorden og vi har plassert oss ved en av byens beste utsikter, på toppen av Akershus festning.

– Shit, her var det fint. Jeg har ikke vært her siden russetiden, kommer det fra artisten Pål Tøien, bedre kjent som «OnklP».

God kveld Norge har invitert 36-åringen opp for en sommerprat og for å høre om hvordan det står til med livet.

Tøien har servert det norske folk med en rekke hitlåter. Blant annet sammen med kompanjong Johnny Engdal Silseth (38), som går under navnet «Jaa9».

I tillegg er han også med i bandet «OnklP & De Fjerne Slektningene», som i 2014 ga ut «Styggen på Ryggen». Sangen ble umiddelbart en stor suksess.

Men i det siste er det kanskje TVNorge-programmet «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» som har gjort at det norske folk har fått øynene opp for den hardbanka rapperen.

– Det var veldig bra det der, det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger. Jeg mener, folk har alltid vært hyggelige mot meg og sånn, men etter jeg var med på det programmet, var det veldig mange positive tilbakemeldinger. Fortsatt den dag i dag, sier de til meg at de digget det, forteller 36-åringen.

– Også var det litt kult for meg selv å komme gjennom, eller, jeg kom ikke langt, men jeg følte selv at jeg at jeg vant. Så det var en positiv greie for meg, fortsetter han.

Da han forlot programmet, lovte Tøien at han skulle gå flere turer. Nå innrømmer han at det er fort gjort å synke ned i den gode, deilige sofaen.

– Jeg har ikke gått noen turer egentlig, det har vært veldig lite. Jeg kom tilbake med skikkelige ambisjoner. Jeg har liksom utstyret klart, men så treffer man sine gamle rutiner og sofaen og alt som er deilig med å være hjemme da, forteller han.

Folkekjær

– Du er blitt litt folkekjær, tenker du på det selv?

– Hvis jeg er det, er det topp. Det kommer folk i alle aldre på konsertene mine, og det er folk i alle aldre som jeg stopper og prater med. Så hvis jeg kan være det, er det kult. Det er bedre enn å være veldig smal, sier artisten.

FOLKEKJÆR: OnklP elsker å være folkekjær Foto: Cal Hammerich

– Hva vil du si er den største forskjellen på Pål Tøien for 10 år siden og nå?

– Det går bare litt roligere i svingene, liksom. Jeg har fokuset mitt andre steder enn jeg hadde, jeg er ikke så destruktiv som jeg var. Så nå er jeg mer opptatt av å bygge, skape og utvide. Istedenfor å kaste bort tiden min på bullshit, forteller en åpenhjertig Tøien.

Sommerplaner

Som artist er sommeren vanligvis veldig hektisk, men denne gangen blir det annerledes for rapperen på grunn av korona.

– Først hadde jeg mange planer, jeg skulle reise overalt, men så ble det til ingen planer. Tanken var egentlig å bade og gjøre alle de tingene der, forteller han.

– Dette er vel første sommeren din på lenge som har vært så stille?

– Ja, plutselig kan jeg være med på sosiale ting. Jeg har aldri kunne vært med på noe moro, jeg. Jeg har spilt på Finnsnes, mens folk er på hytteturer, sier 36-åringen.

Og som med de fleste andre, har korona-epidemien satt sine spor hos artisten, men det har ikke stanset kreativiteten hans.

– Ja, det stod helt stille og jeg ble først litt frustrert, men så skjønte jeg at det gjelder alle. Hvis man bare holder ut, blir det nok konserter igjen snart. Så nå begynner det å ligne på noe, forteller han.

– Jeg har hatt et par digitale konserter og en drive-in. Så jeg har i hvert fall gjort det jeg kan for å få musikken ut der, fortsetter artisten.

Da Tøien hadde konsert fra parkeringsplassen, måtte publikummerne stille inn bilradioen på riktig frekvens for å få god lyd under konserten. Han anerkjenner at det høres rart ut, men sier det var en opplevelse for livet.

– Det er veldig rart, men vi fikk det til å funke, det ble en kul greie. Helt klart et minne for livet. Folk koste seg altså! Tuting, visking og blinking, det funket det, ass, forteller han fornøyd.

Ble pappa

I 2017 ble Tøien og samboeren Helene Holst foreldre til Amanda (2), og solgte luksusleiligheten på Tøyen til fordel for hus på Nesodden og en rolig tilværelse.

– Jeg har byen rett der hvis jeg trenger, så jeg savner ikke å bo midt i suppa, nei. Jeg gjør det jeg må og det jeg har lyst til i Oslo, eller så er jeg bare hjemme å slapper av med familien min og det trives jeg med, forteller han.

Se intervjuet med artisten i videovinduet øverst i saken.