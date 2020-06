Tord (31) skal stake seg over Grønland: – Mange mener det er galskap

Tord Are Meisterplass (30) er lam fra brystet og ned. Da koronakrisen slo inn, trodde han og vennegjengen at de måtte legge drømmen om å stake over Grønlandsisen i pulk på is.

Fem års intens trening og omfattende planlegging. Så fort teamet overkom én utfordring, sto neste på dør.

Tord Are Meisterplass (30) fra Sogndal er lam fra brystet og ned. Hans største drøm er å stake seg 600 kilometer over Grønlandsisen for egen maskin i pulk med sine nærmeste venner.

– Jeg blir første i verden med ryggmargsskade i nakken som skal forsøke dette, og tredje i verden med ryggmargsskade. Mange har jo sagt at de mener det er galskap. En del av utfordringene er oppriktig farlige, samtidig har forberedt oss i nesten fem år, sier Meisterplass.

Avreisedatoen var opprinnelig satt til 10. mai 2020. Da koronaen stengte ned verden i mars, ble derimot han og teamet redde for at de kanskje ikke kunne gjennomføre turen.

– Koronaen satte en stopper for planlagt avreise. Vi måtte finne en ny dato og det gjorde at to teammedlemmer ikke kunne være med. Det var en knekk og det har tatt tid å bygge opp motivasjon igjen, forteller Meisterplass.

TRENING: Tord Are Meisterplass (31) skal gjennomføre ekspedisjonen sammen med Even Meisterplass (29), Carl Christian Sole Semb (29), Snorre Sulheim (30) år og Gaute Dvergsdal Bøyum (30). Foto: privat

Kjenner på nervene

Ettersom landegrensene åpnes opp, har teamet også satt en ny utreisedato for ekspedisjonen. Startskuddet skal etter planen gå 20. juli.

– Klimaet er mye varmere i juli og august enn det vi tidligere har forberedt oss på. Det er lettere med minus 15 grader enn 5 pluss fordi det blir utrolig fuktig. Det er ikke akkurat som at vi har med oss en tørketrommel på tur, sier Meisterplass.

Vennegjengen har måtte bytte ut en del av utstyret slik at det er mer tålelig mot regn, gått ned på dimensjonen på klær og endret teltoppsett.

TRENT: Tord Are Meisterplass har trent lenge for å bli sterk nok til å kunne gjennomføre ekspedisjonen. Foto: Privat

– Jeg begynner å kjenne på nervene, og jeg drømmer om at jeg er på tur hele tiden. Men jeg jobber veldig mye, så jeg har heldigvis ikke tid til å tenke så altfor mye på det, sier Meisterplass.

Pulkene er tunge, og vennegjengen planlegger absolutt ingen kosetur. Meisterplass beskriver det som «et stykke arbeid».

– Vi planlegger å gå åtte økter på femti minutter hver dag. Mellom hver økt skal vi ha ti minutters hvile, i tillegg til en lunsjpause i midten. Det betyr at vi kommer til å være på ski ni timer om dagen, sier han.

De har med seg rasjoner til en 35 dagers tur.

TRENING: Teamet på en av de mange treningsturene. Foto: Privat

– Grensesprengende

– Det er en enorm utfordring det Tord er i gang med her. Å gå over Grønland er det vi kaller «polaruniversitetet»: Krysser du Grønland er du klar for alle utfordringer i verden, sier Lars Ebbesen.

Han er ansett av mange som en guru for norske polarekspedisjoner. Selv beskriver han seg som en polarpotet.

POLARPOTET: Lars Ebbesen har vært en av flere eksperter som har veiledet Tord Are og gjengen. Foto: Privat

– Det lærer deg fokus, å holde trykket og om forberedelser teknisk, fysisk og mentalt. Tord med sin utfordring trekker dette til et grensesprengende nivå. Det er en helt eventyrlig reise å få være med og se noen som har baller og guts til å dette, sier Ebbesen.

Han har vært en del av ekspertpanelet som har hjulpet teamet med å planlegge turen.

– Mange tenker at utfordringen med ekspedisjoner er at de er lange, harde og kalde. Det er faktisk det eneste du har kontroll på. De andre gutta må for eksempel dra tyngre, de må ha overskuddet til å levere og til å passe på Tord. For dem vil jobben bli ekstrem. I tillegg så kan man ha gjort alt riktig i forkant, men man kan aldri kontrollere hva naturen kaster på deg, sier han.

Da Ebbesen først hørte om planen til Meisterplass, tenkte han at teamet hadde ti prosent sjanse for å lykkes.

– Men de har gjort en kjempejobb med forberedelse, så nå gir jeg dem en fair sjanse for at dette går, sier Ebbesen.

En hårfin linje

Tord Are Meisterplass forteller at det har vært vanskelig å være godt nok forberedt fysisk, uten å pådra seg en skade.

– Jeg trener veldig mye og balanserer hele tiden på en hårfin linje av hva jeg tåler og ikke, sier Tord Are Meisterplass.

Når timene ikke forsvinner til trening, har teamet funnet opp og konstruert mye av sitt eget utstyr. Pulken som Meisterplass skal sitte i tok for eksempel ett år å konstruere.

Hele ideen om Grønland begynte som en urealistisk drøm med for mange utfordringer for Meisterplass.

– Alle som har lyst kan gjøre dette, tror jeg, men ingen har villet legge ned arbeidet som jeg har gjort for å overkomme utfordringene. For å ta på seg et sånt prosjekt må man ha lyst nok og nok overskudd. Folk kan ha nok med livene sine, sier han.

– Giga egotripp

– Hva har vært din motivasjon?

– Jeg tror det handler om et behov for å utfordre meg selv. Etter jeg ble lam opplever jeg å bli kalt en inspirasjon når jeg klarer trivielle ting. Jeg liker det ikke så godt når det er trivielt, og noe jeg forventer selv at jeg burde klare. Jeg har lyst til å gjøre noe som rettferdiggjør komplimentene, sier han og fortsetter:

– Også er det en giga egotripp. Jeg tror ikke man kan gjennomføre noe sånt uten egoisme i bunn, ettersom det er såpass mange utfordringer, sier han.

Fremdriften blir en utfordring. I tillegg er Meisterplass mer utsatt for infeksjoner og trykksår. På toppen kommer toalettbesøkene.

– Når vi har tatt en rekord og flyttet grensene, så forventer jeg selvsagt at kongen og dronningen står på flyplassen når vi kommer, sier Meisterplass.

