Politiet advarer mot salg av nakenbilder blant unge

Jenter i tenårene legger ut prisliste for salg av bilder og video av seksuell karakter Snapchat. Politiet kaller trenden urovekkende.

Politiet har den siste tiden blitt oppmerksom på jenter i tenårene som på Snapchat legger ut prisliste for salg av bilder og video av seksuell karakter.

Mange foreldre vet ikke om at dette foregår, skriver politiets nettpatrulje Sør-Vest på Facebook.

Politiet oppfordrer foreldre til å engasjere seg i barn og unges mobilvaner.

– De som legger ut disse prislistene ser dette som en måte å skaffe seg «lettjente» penger på, skriver politiet i posten.

Politiets budskap til ungdommer, som deler slikt materiale, er at de mister kontrollen over bildene eller filmene ved at dette kan spres på nettet.

Politiet ser også i noen tilfeller at mottaker av bildene truer med å spre disse for å få jentene til å sende enda grovere materiale.

– Det er ikke uvanlig at de som er utsatt for slike overgrep via nettet, bærer med seg opplevelsen i mange år, opplyser politiet.

De skriver videre at det reageres med strenge straffer for de som mot betaling eller på annen måte får barn og unge til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

Politiet prioritere disse sakene høyt.

– Dette er urovekkende og vi ønsker å bidra til at dette stanser, skriver politiets nettpatrulje.