Gambler etter gjennombruddet: – Jeg taper penger på det

Rasmus Windingstad fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong med sin første verdenscupseier, da han vant parallell-storslalåmen i Alta Badia.

Etterpå tok han en risiko da han meldte overgang fra Rossignol til det sveitsiske skimerket Stöckli.

Ingen nordmann har tidligere kjørt for skifabrikken, men Windingstad fikk gode svar da han testet skiene for første gang på Folgefonna for et par uker siden.

– Dette er gambling, men jeg tror nivået på skifabrikkene er så jevnt at det er mulig å prestere i verdenstoppen nesten uansett hva man kjører på, forteller han når TV 2 møter alpinisten til en treningsøkt på Løren.

Og Stöckli kan ha gjort en god deal, for i verdenscupsirkuset er det sånn at utstyrsprodusentene først må betale en skipoolavgift til forbundene, før de kan knytte til seg utøvere på egne kontrakter.

I Norge koster det ca 200 000 kroner i året å knytte til seg en utøver. Til sammenligning koster det ca tre millioner kroner i året å kjøpe seg inn i den østerrikske skipoolen.

SOMMER OG SKI: Rasmus Windingstad byttet skimerke uten å ha testet skiene en eneste gang Foto: Erik Monrad-Hansen

Derfor er det attraktivt for et lite merke som Stöckli å satse på fremmadstormende utøvere som kan levere resultater, uten at de nødvendigvis koster skjorta.

Og Windingstad likte at Stöckli var så «på»:

– De har ringt meg mer enn noen andre jeg har jobbet med, inkludert muttern og fattern, og jeg føler allerede at jeg har kommet med en del innspill som har kommet Stöckli til gode. Det er kult å være en del av noe smått, der sjefen ringer deg personlig.

Rasmus erkjenner overfor TV 2 at kontakten hos den gamle arbeidsgiveren, Rossignol, ikke var like hyppig:

– Jeg følte nok at jeg var hakket bedre enn det de verdsatte meg som.

Lønnen var riktignok hakket bedre hos Rossignol:

– Jeg taper penger på dette, skal jeg være ærlig. Kontrakten er litt dårligere enn hos Rossignol, men jeg har sagt til meg selv hele veien at jeg søren meg ikke skal gjøre dette her for pengene, forteller Windingstad.



Selv om Stöckli regnes for å være blant de minste utstyrsaktørene i sirkuset, har de noen suksesshistorier å vise til. De har blant annet klart å karre til seg det sveitsiske supertaltentet Marco Odermatt - som i likhet med Windingstad tok sin første verdenscup-seier i fjor.

Et annet eksempel er Tina Maze, som etter bytte fra Rossignol til Stöckli i 2008, fikk sitt store gjennombrudd, og avsluttet karrieren med både VM- og OL-gull på CVen.