Marcus Pedersen tatt for fyllekjøring

Hamar Arbeiderblad skriver at HamKam-spiss Marcus Pedersen (30) må møte i retten etter ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Pedersen har tilstått. Mandag om én uke får han dommen sin, skriver avisen.

– Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært, og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt, sier han.

– Jeg angrer veldig, fortsetter spissen.

For 13 dager siden kom det frem at Pedersen returnerer til klubben han forlot for 12 år siden. HamKam var klar over promillekjøringsepisoden før spissen signerte kontrakt med barndomsklubben tidligere denne måneden. Likevel valgte klubben å gi ham en kontrakt som varer ut 2020-sesongen.

– Marcus har vært åpen og ærlig med oss hele veien. Faktisk gjorde denne hendelsen oss enda mer motivert for at vi ønsket å gjøre dette for å hjelpe Marcus. Det er viktig for oss som klubb, for vi skal ta vare på mennesker, og spesielt HamKam-gutter, sier sportssjef og hovedtrener Espen Olsen til HA.

Det er ikke kjent hvor høy promille Pedersen hadde da han kjørte ulovlig. Selv kaller han hendelsen et bunnpunkt etter en tøff periode.

– De fleste rundt meg vet om hva som har skjedd nå. Man må ta læring av det, se framover. Bunnen er nådd, så nå ser jeg bare opp og fram, sier han.

Pedersen var i ekstase da han signerte med gamleklubben for knapt to uker siden.

– For meg personlig passer HamKam veldig godt akkurat nå. Det var her det hele startet og jeg ønsker å være med på å gjøre Kamma til et enda bedre lag, sa Pedersen i en pressemelding.

– Det er spesielt. Jeg kjenner at det hadde vært fryktelig moro å lykkes og motbevise litt. Jeg tipper det er mange som smeller med kjeften når jeg signerer her, men jeg er happy og gleder meg til å spille på Briskeby igjen, sa 29-åringen til Hamar Arbeiderblad.