FN kritisk til at Norge venter på at andre land skal hente Moria-barna

ِATEN, HELLAS (TV 2): FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener regjeringens betingelser for å hente barn fra de greske leirene er uheldig.

– Ingen land bør stille betingelser for å delta i relokaliseringen, sier Philippe Leclerc, som er UNHCR sin leder i Hellas.

På kontoret til FNs flyktningbyrå i Aten sitter Leclerc og kikker på en liste over 12 land. Det er de 12 villige - de som har lovet å bli med på EUs plan om relokalisere 1600 barn fra de overfylte greske leirene.

– Men Norge er dessverre ikke på denne listen, konstaterer Leclerc, før han setter et stort spørsmålstegn bak «Norge».

– Vi trenger Norges bidrag. Behovet for relokalisering er enormt.

Leder for UNHCR i Hellas, Philippe Leclerc. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Men Leclerc har lagt merke til at den norske regjeringen har vedtatt at de ikke vil ta imot noen av barna før åtte til ti andre land har gjort det først.

– Betingelser forsinker prosessen

– Vi vil ikke at noen land skal stille betingelser for å bli med. Dersom alle land skal gjøre det, klarer vi ikke å gå framover så raskt som vi trenger. Da vil barna tape enda mer av sin barndom, sier Leclerc.

Han understreker at Norge er kjent som et ansvarlig, humanitært og solidarisk land. Han har derfor en klar beskjed til norske myndigheter:

– Bli med på relokaliseringen så raskt som mulig. Hellas må gjøre sin del, men vi forventer at resten av Europa stiller opp også, inkludert Norge. Se til Sveits, de har sagt seg villige til å ta imot barn selv om heller ikke de er medlem av EU, sier Leclerc.

Ifølge UNHCR er det så langt kun 69 av de 1600 barna som er hentet ut. Disse barna skal nå starte nye liv i Tyskland og Luxembourg. Også Finland starter med å hente ut barn i løpet av juni.

Forventer at Norge bidrar

– Jeg skulle ønske alle landene i Europa ble med på dette, ikke bare 12 land. Men vi forventer at Norge står sammen med de som ønsker å hjelpe, avslutter Leclerc.

Det norske justisdepartementet ønsker ikke å svare på UNHCR sin kritikk av betingelsene Norge stiller, men kommenterer henvisningen til Sveits:

– Slik vi forstår Sveits, så har de sagt ja til å ta mot rundt 20 enslige mindreårige som har familietilknytning til landene i henhold til forpliktelser i Dublin-regelverket. Norge overtar løpende ansvar for asylsøkere, herunder enslige mindreårige fra Hellas i henhold til Dublin-regelverket, sier statssekretær i justisdepartementet, Hilde Barstad (H).

Starter dialog om hvem som skal få komme

EU-landene som er med på evakueringen av asylbarna har fått på plass en prosedyre for å sikre at det er de mest sårbare som blir valgt ut, og at de oppfyller kriteriene mottaker landene har kommet med.

UNHCR og UNICEF intervjuer asylsøkerne for å være mest mulig sikre på at det de som blir valgt er reelle asylsøkere med sterkt behov for beskyttelse.

Nå vil også justisdepartementet i dialog om hvordan man skal velge ut flyktninger til Norge.

– Nå er det naturlig at vi melder oss på og starter det arbeidet, og så må vi etter hvert i dialog med greske myndigheter og andre som jobber med dette, og se nærmere på hvordan vi skal gjennomføre det, sier Barstad.

– Vi ønsker å ha fokus på sårbare grupper og barn i familier, og så får vi se hvem som er i leirene, og hva som blir resultatet at den dialogen vi har med greske myndigheter.

6007 par sko var plassert foran Stortinget i dag, da det ble demonstrert mot manglende tiltak for barna i flyktningeleiren Moria på den greske øya Lesvos. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Regjeringen vil ikke risikere at det kommer familier til Norge som ikke oppfyller kravene norske utlendingsmyndigheter stiller for oppholdstillatelse.

– Det vil ikke være en heldig situasjon å hente dem hit, behandle søknaden og sende dem ut. Så hvis vi skal hente noen fra Hellas nå bør det være de som med stor sannsynlighet får opphold i Norge, sier Barstad.

Venstre og KrF takker Moria-aksjon

Tirsdag aksjonerte aksjonsgruppen «Evakuer barna fra Moria» foran Stortinget for å legge press på regjeringen.

Over 6000 par sko plassert ut på Eidsvolds plass foran Stortinget, som symboliserer barna som ifølge FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner lever i en totalt uholdbar situasjon.

KrF og Venstre lovet å kjempe videre for å få samarbeidspartiet Høyre i justisdepartementet til å gjøre alvor av å hente barn fra Hellas raskest mulig.

– Jeg vil gjerne takke alle som står på for å få oppmerksomhet rundt at dette må gjøres. Vi er glade for at vi har fått regjeringen med på at dette skal gjøres, og vi vil bidra til at det skjer så fort som mulig, sier Venstres innvandringspolitiske talsperson Solveig Schytz til TV 2.

– Er det gjennomslaget dere fikk i regjeringen null verdt?

– Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Dette jobber vi veldig sterkt med internt regjeringen for å få realisert. Barn fra Moria bør kunne hentes rimelig snart, sier innvandrinspolitiske talsperson Thorild Brandsdal i KrF.