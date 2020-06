Dette ble Kygo sitt piano auksjonert for: – Det mest spesielle vi har fått

En japansk lege kan vente seg et piano på døren om ikke så lenge.

Det er ikke første gangen Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll (28) har vært i det gavmilde hjørnet. Tidligere denne måneden donerte artisten nesten 190.000 kroner for å bekjempe rasisme. Denne gangen er det Raftostiftelsen som står for tur.

– De gjør en veldig viktig jobb. De støtter forskjellige organisasjoner rundt omkring i verden, som jobber med menneskerettigheter. Derfor ønsket jeg å støtte dem, forteller 28-åringen til TV 2.

Artisten bestemte seg for å auksjonere vekk det gamle pianoet sitt. Flere budgivere fra land som Japan, Russland, USA og Tyskland, har vist interesse for det spesielle pianoet.

– Jeg har ikke gjort noe slikt tidligere, så jeg ante ikke hvordan responsen kom til å bli. Det var gøy å se, forteller han.

Tidoblet prisen

Budet startet på 30.000 kroner, men vinnerbudet ble tidoblet. Den heldige vinneren er den japanske legen Hitoshi Ogino, som selv er stor fan av artisten. Pianoet, som er av en Yamaha U3-modell, ble solgt til svimlende 351.000 kroner.

– Det er mye gode minner med pianoet. Vi har sittet gode kompiser og drukket vin mens vi har spilt på dette pianoet til sent på kveld. Flere av melodiene fra det nye albumet mitt har blitt laget på dette pianoet, forteller han.

ERSTATTET: Det gamle pianoet har blitt erstattet med dette flygelet. Foto: Erlend Vikene / TV 2

Bergenseren sitt tredje album «Golden Hour» ble nylig sluppet. TV 2 var med da artisten fremførte hele albumet fra sin egen hage - digitalt, selvfølgelig. Gørvell-Dahll utelukker ikke flere digitale konserter, men akkurat nå, er det sommerferie som står i fokus.

– Når det har vært så fint vær ute, er jeg ute store deler av dagene. Men det kan fort bli noen timer spilling likevel, sier han.

Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll og Jostein Hole Kobbeltvedt utenfor villaen til artisten. Foto: Erlend Vikene / TV 2

– Det mest spesielle

Daglig leder for Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, er storfornøyd med den generøse donasjonen. Han forteller at organisasjonen ikke bare har fått inn en god del penger, men at også oppmerksomheten rundt Raftostiftelsen har økt.

– Dette er noe av det mest spesielle vi har fått, sier Kobbeltvedt til TV 2.

Det er imidlertid ikke første gangen artisten og Raftostiftelsen har samarbeidet, men å få auksjonert et piano - er helt nytt for begge. At en mann på andre siden av jordkloden skulle vinne budrunden, overrasker ikke Kobbeltvedt.

FAN: Kygo sammen med den japanske legen Hitoshi Ogino i fjor, som vant budrunden.

– Det er jo litt sånn Kygo er. Han er en verdenskjent stjerne fra Bergen. Da visste vi at interessen for dette kunne komme fra enten Bergen eller andre siden av jordkloden, sier Kobbeltvedt.

Det gamle pianoet står klart i den andre boligen til 28-åringen. Vinneren av budrunden, kan derfor vente seg et piano på døren om ikke så altfor lenge. På spørsmål om hvordan de skal få fraktet det tunge pianoet, svarer Kygo:

– Vi får god hjelp av pianobutikken og Yamaha sitt nettverk til transporten. Den er ikke pakket ned helt ennå, men det tror jeg vi skal begynne å få gjort de neste dagene, avslutter han.