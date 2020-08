Forsker: – Slik lykkes du med digital detox

Følelsen av å måtte være pålogget hele tiden gjør at flere av oss føler behov for en pause, sier forsker.

Etter en lang sommerferie kan man kanskje føle på at man burde vært mer til stede i øyeblikket, fremfor å sitte med hodet i skjermen. Eller kanskje du er blant dem som har valgt, og klart, å legge mobilen fra deg i ferien.

Begrepet «digital detox» har blitt en betegnelse på å ta en pause fra digitale medier.

Professor Trine Syvertsen ved Universitetet i Oslo har forsket på fenomenet. Hun holder nå på med et treårig prosjekt om digital detox, og forteller at det er tre grunner til at folk ønsker en pause.

PROFESSOR: Trine Syvertsen Foto: UiO

– Tilstedeværelse er hovedgrunnen til at folk trenger pause. Folk har behov for å være med tilstede der de er, enten det er i samtaler med andre, når man skal sove, når de er ute i naturen eller føler at de blir avbrutt, sier Syvertsen til TV 2.

Mobilfri ferie

Digital detox og mobilavhengighet har vært mye diskutert de siste årene.

En av årsakene er søvnvansker. Som forskning.no tidligere har omtalt, får mobilen noe av skylden for nordmenns problem med å få sove.

Men mange nordmenn ser ut til å tenke over mobilbruken, og om den kan reduseres.

Ifølge en undersøkelse Kantar Sifo gjorde for Tickets i fjor, kunne hver tiende nordmann tenke seg en helt mobilfri utenlandsferie i løpet av 2020.

Folk flest blir i år værende i Norge i år, men undersøkelsen viste at en klar majoritet ønsker på en eller annen måte helt eller delvis å begrense mobilbruken når de er på feriereise til utlandet.

11 prosent av de spurte ønsket at neste ferie skal være helt mobilfri, og sosiale medier er det folk helst dropper, ifølge undersøkelsen.

Sletter apper

Den andre grunnen til at folk ønsker pause fra skjermen, ifølge professor Trine Syvertsen, er at man ønsker å være mer produktiv.

Det er gjerne i forbindelse med gjøremål, for eksempel at man har en jobb man skal ha gjort uten å bli avbrutt, forklarer Syvertsen.

Noen ønsker også å ta en digital pause av hensyn til privatlivet og personvernet.

– Noen føler at de ikke har lyst til å dele så mye data, de lurer på hva som skjer med det man deler og velger å slette apper. Det kan for eksempel være for at de synes de kommer for tett på andres liv eller at andre kommer for tett deres liv, sier Syvertsen.

Slik gjør du det

Dersom du ønsker å prøve en digital detox, bør du være forberedt på at det kan være litt krevende til å begynne med.

– Det er vanskelig. Det er mange som forteller at de prøver noe, men de klarer det ikke, også føler de at de må være pålogget at og at de blir mer stresset av å skru av. Noen får lyst til å ta opp telefonen med en gang de bestemmer seg for å ta en pause, sier Syvertsen.

Hun forteller at det er mange måter å ta en pause fra de digitale duppedittene. Folk som har tatt digital detox, som Syvertsen har intervjuet, sier de har gjort følgende:

Regulere tid. Sett en tidsgrense hvor lang tid du skal bruke på for eksempel mobilen. Bruk apper og innstillinger på telefonen som forteller deg hvor lang tid du har brukt - eller hvor mange timer du ikke har brukt.

Sted og situasjoner. Blir enig med andre om at de ved et måltid eller sammen med andre eller steder skal man ikke bruke telefonen, for eksempel på do eller i senga, på fest eller andre situasjoner.

Det gode gamle. Folk har også byttet ut ny teknolog med ny teknologi, for eksempel brettspill i stedet for mobil- og dataspill, fysisk bok i stedet for iPad-bok og vinyl i stedet for Spotify.

Ifølge Syvertsen er det andre tipset det mest effektive.

– Det virker som at man lykkes mest når man er enige med andre, og at det er bestemte steder. Det blir også en diskusjon om høflighetsnormer. Åtte år tilbake var det vanlig med lyd på telefoner når de ringte, men i dag er situasjonen annerledes, sier hun.

Føler skam

Grunnen til at mange føler at de har nødt til å være tilgjengelig hele tiden, handler også om oppmerksomhetsøkonomien – kampen om folks oppmerksomhet.

– Det tas i bruk virkemidler for at folk skal bruke mer tid på digitale tjenester og avbryte det de holder på med. Det gjør det vanskeligere å ta en pause, sier professor Syvertsen.

Ifølge henne bebreider folk seg over at de er mye på mobilen.

– De føler skyld og skam over at de er så mye på mobilen, de tar det ut på seg selv og synes det er dårlig til å selvregulere det, sier hun.