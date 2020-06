TV 2 tilbyr tillagt stadionlyd på Premier League-kampene

Debatten har rast i fotballen siden de første ligaene gjenåpnet for stadion-kamper uten supportere.

Hva gjør vi med lydopplevelsen?

Korona-krisen er endelig såpass kontrollert at de store europeiske landene har valgt å tillate nærkontakt i fotball, og dermed muligheten til å avrunde de mange sesongene som har ligget på vent siden mars, men publikum på kampene er foreløpig ikke tillatt - eller i beste fall meget begrenset, slik som her hjemme.

Det gjør at opplevelsen av å se fotball fortsatt ikke er den samme som før pandemien skylte innover kontinentet.

Kan velge

Derfor har TV 2 valgt å la seerne selv bestemme om de ønsker å se kampene med eller uten publikumslyd lagt på. Både La Liga i Spania, samt Premier League i England tilbyr løsninger der lyden fra det populære FIFA 20-spillet, som er tilpasset hver arena i ligaene, legges oppå sendingen og dermed skaper et inntrykk av at arenaen er fullsatt.

Sendingene på de lineære tv-kanalene vil ha lyden slik den faktisk er fra stadion, mens det på Sumo vil være mulig å velge enten naturlig lyd, eller med tillagt FIFA-lyd som skal simulere supportere.

– Det å legge på et nytt lydbilde reiser både praktiske og prinsipielle problemstillinger. I første omgang lar vi dette være et aktivt valg som Sumo-kundene våre kan oppsøke, så høster vi erfaring og blir litt klokere på veien, forhåpentligvis. Dette er nytt for alle, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Kamper fra eksempelvis England vil altså oppleves som «de faktisk er» via ditt lineære tv-signal.

Utforsker nye ting

TV 2 ønsker likevel å tilby sine kunder en alternativ opplevelse med en ferdig lyd-produksjon fra arena, der publikumslyd er kunstig lagt til. Dette kan skape en ramme som ligger tettere opp mot den opplevelsen slike kamper vanligvis har. En rekke supportere har etterlyst et slikt tilbud, samtidig som en rekke fans ønsker å beholde lydbildet slik det i realiteten er.

– Det er overraskende mange som ønsker denne valgmuligheten, og som gir positive tilbakemeldinger på «FIFA-lyd». Spesielt unge seere. De får nå et tilbud de kan oppsøke, sier Jansen Hagen.

– Fans er fotballens viktigste ressurs og uten supportere på stadion vil utvilsomt noe av magien være borte. Alle gleder seg til den dagen vi har fulle tribuner og trøkk på arenaene igjen. Men inntil vi kommer dit må vi se på hvordan vi kan gi et attraktivt tilbud til flest mulig seere. Noen vil ønske den autentiske lyden, andre vil foretrekke at det hentes inn ekstra lyd. Vi følger utviklingen, diskusjonen og responsen, så ser vi hvordan dette utvkler seg.

Sumo vil altså ut sesongen tilby alternativ lyd til kampene som inngår i våre studio-produksjoner. Det vil i praksis si alle kamper som går på TV 2 Sport Premium 1.

Debuten kommer onsdag 19. juni hvor Aston Villa møter Sheffield United til livsviktig oppgjør i topp- og bunnstrid.

Premier League-onsdag på Sumo og TV 2:

Mens vi venter på Premier League kl. 15.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sport 2

Aston Villa - Sheffield United kl. 18.00 på TV 2 Sport Premium



Manchester City - Arsenal kl. 21.05 på TV 2 og TV 2 Sport Premium