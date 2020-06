Norsk økonomi på bedringens vei – men én ting gir grunn til bekymring

Mye tyder på at norske bedrifter vil slite stort utover høsten. Virke krever at Norges Bank holder styringsrenten lav.

Flere eksperter virker å være enige om at bunnen er nådd i norsk økonomi, og at vi sakte, men sikkert er på vei opp igjen. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB har tidligere uttalt til NTB at oppløftende signaler fra norsk økonomi tyder på at fallet i koronakrisens akuttfase har vært mindre enn fryktet.

Men selv om samfunnet er i ferd med å åpne opp og norsk økonomi er på vei tilbake, er det fortsatt én ting som gir grunn til bekymring. Flere tall tyder nemlig på at norske bedrifter går en svært tøff høst i møte.

Forventer konkurser og oppsigelser

Antallet inkassosaker blant norske bedrifter har økt mer enn 20 prosent etter at regjeringen innførte tiltak for å motvirke koronaviruset, viser tall fra inkassoselskapet Lindorff.

– Den kraftige økningen i inkassosaker tyder på at antallet bedrifter som går konkurs vil stige utover andre halvår, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff.

Også ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gir grunn til pessimisme for norsk arbeidsliv. Det viser at norske arbeidsgivere planlegger nedbemanninger i tredje kvartal.

– Vi har en historisk høy arbeidsledighet i Norge akkurat nå. Dessverre tyder resultatene våre på at arbeidsmarkedet ikke vil normalisere seg med det første. Selv om noen sektorer skiller seg ut, er det generelle bildet at etterspørselen etter arbeidskraft vil være lav over sommeren, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Sesongjustert er de netto bemanningsutsiktene på minus syv prosent. Dette er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning. Tallet er det svakeste siden undersøkelsen begynte for 17 år siden.

Krisen ikke over

Torsdag offentliggjør Norges Bank sin nyeste rentebeslutning. Det betyr at sentralbanken avgjør hvorvidt styringsrenten skal settes opp eller ned, eller bli stående.

Etter utbruddet av koronaviruset, har Norges Bank satt ned renten tre ganger. Den første gangen fra 1,5 prosent til 1 prosent, og en uke senere til 0,25 prosent. Under rentemøtet i begynnelsen av mai satt de renten helt ned til null.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke krever at renten holdes lav i overskuelig framtid, og understreker at krisen langt ifra er over for norsk økonomi.

– Noen næringer har kommet raskt tilbake og hatt vekst, slik som bedrifter som selger utstyr til oppussing. De har havnet på den hete siden av markedet, mens andre er helt i fryseboksen. Det gjelder spesielt for de som driver med reiseliv og kultur, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, til TV 2.

– Vil bli tøft i lang tid

Tall fra Virkes medlemmer tyder på at så mange som 1 av 5 av de som er permittert, kommer til å bli sagt opp.

– Når man åpner samfunnet, kan man få inntrykk av at alt har ordnet seg. Men selv om mye går i riktig retning, er det fortsatt et betydelig antall arbeidsplasser som sliter og ikke vet når de kommer tilbake, sier Horneland Kristensen, som etterlyser lønnstilskudd og en utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker.

Bransjene som jobber med å samle mennesker er blant de som sliter mest. Direktøren sier smittevernstiltak gjør at mange driver med fulle kostnader, men for halv maskin.

– For noen bransjer viser anslag at de ikke blir lønnsomme før langt ut i 2021. Det vil bli tøft i lang tid. Derfor er det utrolig viktig at Norges Bank holder renten lav videre fremover, slik at norske bedrifter klarer å betjene lånene sine og norske forbrukere har kjøpekraft inn mot norsk reiseliv og kultur, sier Horneland Kristensen, og fortsetter:

– Vi mener selvfølgelig at Norges Bank må se helhetlig på den økonomiske utviklingen, men vi mener det er riktig at renten holdes lav.