Mener regelendring vil gi Solskjær flere strenger å spille på

Se «Mens vi venter» kl. 20.30

Etter koronapausen har FIFA åpnet opp for at lag kan benytte fem innbyttere per kamp. Man skulle tro at de største lagene med de bredeste stallene benyttet seg oftest av den nye regelen, men statistikk fra Bundesliga viser at bunnlaget er ivrigst.

Paderborn har brukt samtlige 30 tilgjengelige bytter i løpet av de seks første kampene, ifølge Stats Perform. I motsatt ende ligger topplagene RB Leipzig (24), Bayern München (23) og Wolfsburg (20).

Mange er spent på hvordan den nye regelen vil slå ut i Premier League. Aston Villa-manager Dean Smith og Sheffield United-manager Chris Wilder er blant dem som mener den nye regelen favoriserer de store lagene.

– Jeg likte ikke at de endret reglene midt i sesongen. Store klubber med store staller vil tjene på det, sier Smith.

– Det favoriserer de sterke klubbene. Vi mener at det ikke er riktig måte å gjøre det på, sier Wilder.

Til tross for at Bayern München er blant lagene som bytter minst i løpet av kampene, har topplaget flere spillere å rullere på mellom kampene. Naturlig nok er kvaliteten på spillerne utenfor startelleveren høyere enn hos bunnlagene, noe som gir Bayern München en fordel med tett kampprogram.

I England viser statistikken noe av det samme. Tottenham (29), Manchester United (28) og Arsenal (27) er blant klubbene som har benyttet flest spillere i løpet av sesongen. Men det finnes unntak. Manchester City (22), Sheffield United (22), Leicester (21) og Wolves (20) benytter seg av færre spillere enn de andre topplagene.

Hva så med Liverpool? Manager Jürgen Klopp liker å benytte seg av hele innbytterkvoten. Klopp har benyttet samtlige tre bytter i 27 av 29 kamper. Sammen med Brightons Graham Potter er det mest av de nåværende Premier League-managerne.

– Liverpool har byttet mye, men ser man på minuttene spilt er det den samme gjengen hele tiden. Det er et todelt statistisk bilde. Klopp er også glad i stabiliteten. I Leicesters gullsesong var det stort sett de samme elleve som spilte hver eneste kamp. Det var deres suksessformel. Jeg tror stabilitet er en nøkkel for de fleste. Bare se hvor lite de tre Liverpool-angriperne er skadet, og hvor fort svekket de blir om de mangler, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Han tror ikke regelendringen ikke kommer til å spille en avgjørende rolle.

– Kortene er delt ut på nytt, og troppene er friske. Det blir høyinteressant. Siden fotball forandrer seg så lite som den gjør, skulle man tro at en slik endring blir ganske vesentlig. Men jeg har vondt for å se at det skal veie så veldig tungt, sier han.

Alsaker tror derimot at det taktiske spillet blir mer utfordrende for managerne.

– Solskjær kan hive inn Mason Greenwood og Odion Ighalo i tillegg i jakten på en scoring. Han får mer rom til å være desperat mot slutten av kampene. Man kan gjøre både dobbel- og trippel-bytter i jakten på ekstreme avslutteregenskaper. I Premier League ser vi ofte at ett bytte hos det ene laget utløser ett bytte hos det andre laget. Hvis det blir flere bytter, blir det mer å forholde seg til for motstanders manager. I det bildet kan det bli en forskjell. Kampene kan bli annerledes enn det vi er vant til, sier han.

Solskjær har tidligere lovprist den nye regelen.

– Jeg tror det vil hjelpe oss, fordi det vil ikke være lett å gå inn i en avgjørende kamp for spillere som har vært lenge ute med skade. Vi må ta vare på dem i forhold til skader og kampform. Vi kan ikke bare kaste dem utpå og si «du skal spille hver kamp og hvert eneste minutt», det vil nok bli en periode vi må rotere ofte, sier Solskjær i et intervju med klubben.

Med den nye regelen ønsker Solskjær ta i bruk en større del av spillerstallen enn tidligere.

– Vi har en stor og sterk tropp for øyeblikket. Flere spillere må forberede seg på å spille den første kampen, gjør du ikke det, så kan du spille den andre eller den tredje. Det er det Manchester United handler om, er du en del av troppen og laget, må du være klar når du får sjansen, forklarer den tidligere Cardiff- og Molde-manageren.

Liverpool røk ut av FA-cupen før koronapausen, noe som gjør at rødtrøyene får et pusterom før kampen mot Manchester City 2. juli. Alsaker er usikker på om Klopp vil prioritere poengrekord eller å gi hele stallen spilletid.

– De har flere veier å velge. De har en ligatittel i boks i løpet av en uke eller to. Da handler det om hvor interesserte de er i å gå for 109 poeng – en voldsom rekord – eller om de ønsker å bruke hele troppen. Det er flere måter å tenke rundt det, sier han.