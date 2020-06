Carragher innrømmer feilvurdering

Se «Mens vi venter» kl. 20.30

I den nyeste episoden av podkasten Joe's Football Spin roser Jamie Carragher og Gary Neville spillere som Jordan Henderson, Marcus Rashford, Raheem Sterling og Jadon Sancho for å utvise mot og godt lederskap.

Carragher trekker samtidig tilbake påstandene han fremla etter at England ble slått ut av EM etter tap mot Island. Tapet ble omtalt som et av de mest ydmykende nederlagene i det engelske landslagets historie, og daværende landslagstrener Roy Hodgson trakk seg fra trenerjobben etter exiten.

Den gang la Carragher skylden på Englands unge spillere. Han uttrykte bekymring rundt spillere som han mente var dårlig forberedt på de psykiske, fysiske og praktiske utfordringene livet har å by på.

– De spiller på plettfrie baner, med førsteklasses utstyr og hvert eneste aspekt av livene deres styres av agenter, sa Carragher i sin spalte i The Times, den gangen. Nå innrømmer han feilvurderingen.

– Jeg tok feil om «den bortskjemte generasjonen». Dagens spillere er modigere enn jeg var, lyder overskriften på 42-åringens nyeste kommentar i samme avis.

– Englands elitespillere er opplyste, banebrytende og mer villig til å ta risiko enn de som kom før dem. Jeg har tenkt hardt og lenge på observasjonene jeg gjorde meg den gangen. Nå er jeg ikke redd for å innrømme det: Jeg tok feil, sier Liverpool-legenden.

Oppmerksomhet rundt rasisme

I podkast-episoden forteller Gary Neville om en hendelse som skal ha skjedd i 2003, i en kamp mellom England og Spania. Han forteller at han var vitne til at Ashley Cole ble utsatt for rasisme, men at han ikke reagerte nevneverdig på det.

ASHLEY COLE: skal ha blitt utsatt for rasisme i en kamp mellom England og Spania i 2003. Foto: Carl Recine / BILDBYRÅN

– Jeg satt ved siden av Ashley. Jeg hadde hørt og sett at han ble utsatt for rasisme og hets, men etter kampen gikk jeg bare i dusjen og tenkte ikke over det. Det gjorde ikke noen av de andre spillerne i garderoben heller, det ble aldri nevnt. Vi reagerte ikke på det, og det er uakseptabelt, sier den tidligere Manchester United-kapteinen.

– Når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg «hvor ille er ikke det?». Og nå står spillere opp mot det, med rette. Jeg har sagt at jeg vil støtte spillere som går av banen, vi må støtte dem fullt og helt, for dette kan ikke aksepteres lenger, sier Neville.

Jamie Carragher forteller at han også husker hendelsen fra Madrid som Neville snakker om, men at han reagerte på samme måte som Neville, nemlig at han ikke sa ifra og ikke tenkte videre over det.

– De er modigere enn vi var

Carragher går også nærmere inn på hvorfor han mener han tok feil den gangen i 2016.

– Séamus Coleman og Jordan Henderson med det de har gjort, Sterling som snakker om rasisme, Jaden Sancho som er modig nok til å flytte utenlands som tenåring, sier Carragher og henviser til blant annet initiativene til Coleman og Jordan Henderson.

Coleman, som er kaptein i Everton og på det irske landslaget, var initiativtaker for en avtale mellom eierne i Everton og spillerne i klubben. Avtalen var ment for å hjelpe klubben økonomisk gjennom koronakrisen. Liverpool-kaptein Henderson er initiativtaker for fondet «Players Together», som samler inn penger for å hjelpe britiske helsearbeidere.

– De utviser strålende lederskap, sier Carragher om spillerne.

– Jeg er ikke helt sikker på at jeg kunne gjort som Jadon Sancho. Kunne jeg flyttet til utlandet som tenåring? Jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det. Ville jeg vært modig nok til å snakke om samfunnsproblemer som rasisme, lyder Carraghers refleksjoner.

Gary Neville er også full av lovord om dagens generasjon med spillere.

– Jeg mener oppriktig at de unge gutta som spiller idag, de utsettes for konstant granskning, de er smartere, de er mer påskrudd, de tar bedre vare på seg selv, de er bedre forberedt med tanke på en karrière etter fotballen enn det vi var, sier Neville.

– Disse guttene er på mange måter mer modige enn vi var, hvis jeg skal være ærlig, innrømmer han videre.

Det motet som både Neville og Carragher mener de ser hos dagens engelske spillere, er grunnen til at Carragher nå mener han har feilvurdert dem tidligere.

– Disse guttene, noen av dem er tidlig i tjueårene. Mange av disse var kanskje involvert da jeg skrev den kommentaren for fire år siden, og jeg kan med glede si at jeg tok feil, konluderer Carragher.

PS! Onsdag klokken 17 smeller det. Da begynner sendingen før oppgjøret mellom Aston Villa og Sheffield United.