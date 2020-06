Listhaug om FNs sikkerhetsråd: – Håper Norge taper

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier dagen før Norges 13 år lange valgkamp at hun «virkelig ikke håper» at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd.

Siden 2007 har Norge drevet en lang kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd.

Listhaug sier nå til TV 2 at hun håper Norge taper kampen om en plass i Sikkerhetsrådet.

– Jeg håper virkelig ikke at Norge kommer inn i FNs sikkerhetsråd. Det vil koste norske skattebetalere dyrt, sier Frp-nestlederen til TV 2.

Tre land i den såkalte vestgruppa – Norge, Irland og Canada – slåss om to seter i Sikkerhetsrådet. I sluttspurten er det svært jevnt mellom landene.

Hun synes ikke det vil være en fordel om ansatte i Utenriksdepartementet og regjeringen får nye jobber og innflytelse, hvis Norge kommer inn i sikkerhetsrådet.

– Jeg skjønner det at de liker å spise kirsebær med de store, men for norske skattebetalere vil det koste lang mer enn det smaker, sier Listhaug.

Frykter skvis

Listhaug frykter Norge vil komme i en skvis mellom stormaktene.

– Jeg tenker at det blir en dyr affære. Hvis vi kommer inn, vil det kreve at vi bruker enda mer penger fremover. Vi har allerede svidd av millioner på dette her, og det som skjer er at vi kommer inn i det innerste og vil stå i en skvis mellom Russland, Kina og USA i saker som vil være vanskelig for Norge, sier Frp-nestleder Listhaug til TV 2.

– På hvilken måte tror du det blir vanskelig for Norge?

– Vi snakker om tre land med stor innflytelse og har motstridende interesser i en del saker, hvor Norge kan komme i skvis mellom disse landene.

FÅR IKKE STØTTE AV FRP: Utenriksministeren fikk gjennomslag for valgkampen da Frp satt i regjering, men nå er støtten borte. Foto: Heiko Junge

I går sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) til TV 2 at det ikke er noe nytt at Norge må ta stilling til saker der vi er uenige med Kina, Russland eller USA.

– Det gjør vi hver dag i norsk utenrikspolitikk og det gjør andre land også. Det er ikke et argument mot at Norge skal sitte i Sikkerhetsrådet, sa Eriksen Søreide.

– Ja, vi må forholde oss til landene, men det blir noe annet å sitte i Sikkerhetsrådet og ta stilling til saker løpende. Vi er mer tjent med å ikke sitte der, sier Listhaug.

– Man har brukt bistandsmidler aktivt i denne valgkampen og for Frp er det helt klart at neste års statsbudsjett skal se helt annerledes ut når det kommer til bistand. Bistandsbudsjettet skal krympes og vi er i en situasjon der landet har økonomiske utfordringer, sier Frp-nestlederen.

– Ser du ikke fordelene som utenriksministeren påpekte i går med at vi vil være er i et organ som har størst betydning for internasjonal fred og sikkerhet?

– Nei, det er en større fordel for oss å stå utenfor. Vi er et lite land i verden og trenger å ta vare på våre egne interesser. I Sikkerhetsrådet vil vi i sak etter sak komme i skvis mellom stormaktene, som vi er avhengig av å ha et godt forhold til på mange måter.

– Hvordan tror du verdensamfunnet hadde sett ut hvis alle hadde tenkt som du gjør nå, og bare tenke på seg selv?

– Det er mange land som ønsker å komme inn i Sikkerhetsrådet, og det er ikke mangel på kandidater. For Fremskrittspartiet sin del så er vi opptatt av å ivareta våre interesser og ikke svi av penger på dette, og heller bruker kreftene på våre interesser, sier Listhaug.

Rosa sokker

Norge lanserte sitt kandidatur allerede i 2007 og har siden brukt 29 millioner kroner på kampanjen. Den ble avsluttet fredag med en virtuell mottakelse for alle landenes FN-ambassadører med kronprins Haakon til stede.

I 2019 brukte UD blant annet 302.000 kroner på å produsere rosa sokker med logo av et gult hjerte, skriver Klassekampen.

I tillegg har det blant annet gått 130.695 kroner til paraplyer og 226.400 kroner til nøkkelkortbånd. Totalt har det gått 5,5 millioner kroner til kampanjemateriell. I tillegg er 13,6 millioner kroner brukt på ulike former for representasjon og reising, og nesten fire millioner kroner er gått med på å fly inn FN-ambassadører til studieturer i Norge.

– Bortkasta penger, sier Listhaug.

– Men regningen vil bli mye større hvis vi kommer inn. Det innebærer et stort apparat og flere ansatte som skal jobbe med dette. Jeg håper virkelig ikke kommer inn, legger hun til.

– Dere satt i regjering siden 2013, og Norge har drevet valgkamp siden 2007. Hvorfor gjorde ikke dere noe med det?

– Nei, dette er ikke noe Frp ønsket på noe som helst slags måte. Men det er slik det er å sitte i regjering, da må man gi og ta. Dette var viktig for noen partiet, og nå er vi ute og kan si vår hjertens mening om dette.

– Men det var ikke så viktig når dere satt i regjering?

– Det var veldig viktig for andre partier at vi absolutt skulle inn i dette Sikkerhetsrådet. Det jobbet man for også i den forrige regjeringen, men nå er vi ute og kan si rett ut at vi synes det er en dårlig ide.