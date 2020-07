Slik forbereder Røde Kors seg på ulykkessommer på sjøen

Det er blikkstille vann og ikke en sky å se på himmelen. Tilsynelatende en idyllisk sommerdag i juni.

Men Røde Kors har fått melding om at det er en person i vannet utenfor Thorsøya i Sandefjord. Personen holder seg til en påle i vannet og kommer seg ikke på land. Blir vedkommende værende der for lenge, kan han drukne.

Slike situasjoner forsøker frivillige i Røde Kors å øve på omtrent hver gang de er ute med redningsbåten RC Jotun. I sommer forbereder de seg på særlig mange redninger av folk i nød.

PÅ ØVELSE: Leder for Røde Kors i Sandefjord, Kjell Atle Kjønnø. Foto: Karen Setten/TV 2

– Jeg vil anslå at det kanskje blir 30 prosent flere ulykker i sommer enn i fjor, sier Kjell Atle Kjønnø, leder for Sandefjord Røde Kors til TV 2.

Personen i vannet utenfor Sandefjord hadde både våtdrakt og var opplagt. Elin Nicolaisen, som fungerte som såkalt markør, ble berget av sine Røde Kors-kolleger.

– Det er hyggelig når vi kan hjelpe folk og ting går bra, det er det beste vi driver med. Men når det ikke går bra, er det en belastning for oss også, sier Kjønnø.

REDDES OPP: Røde Kors øver seg på å redde folk i vannet. Foto: Karen Setten/TV 2

Bekymret for ferske båteiere

Reiserestriksjoner gjør at langt flere enn vanlig skal feriere i eget land i årets sommermåneder. Mange har også kjøpt seg båt for første gang.

I kombinasjon med godt vær, kan dette gi mer ulykker i sommer, spår Røde Kors.

FRYKTER ULYKKER: Kjell Atle Kjønnø er bekymret for ferske båtførere. Foto: Karen Setten/TV 2

Så langt har oppdragene vært få, men ifølge Kjønnø er det først i fellesferien det sparker til.

– Det har aldri blitt solgt så mye båter som nå, alle skal på vannet. Det er første gang noen skal på sjøen, og erfaringsmessig skjer det i den forbindelse dessverre ulykker, sier Kjønnø.

Også økt forekomst av badeulykker er noe Røde Kors frykter. Ifølge Kjønnø handler imidlertid alt om været.

– Blir det en skikkelig drittsommer, er det ikke sikkert at det blir noen ting, for da kommer ikke folk til å dra på sjøen, sier han.

Været er det vanskelig å spå, men ifølge meterologene i Storm vil juli by på vekslende vær.

Høyere beredskap

På grunn av spådommene om flere ulykker, har Røde Kors høyere beredskap i sommer.

I fellesferien skal Røde Kors i Sandefjord også være natteravner på sjøen, som er nytt fra i år. Initiativet kommer fra politiet i Sandefjord. Formålet er å ha oversikt over hva som skjer på holmer og skjær utenfor Vestfold-byen.

– Det er mange som kjører for fort, de kan ikke bruke båten, de har ikke satt seg inn i navigasjon. Noen kjører i mørket også. Folk tenker at det går bra, sier Kjønnø.

Det går også stort sett bra, forteller Kjønnø. Han sier at båtfolk er flinke til å hjelpe hverandre hvis det oppstår problemer.

Utstyr til en halv million

Det verste organisasjonen opplever er dødsfall, og de er forberedt dersom det skulle bli så alvorlig at det ikke vil bli mulig å finne den døde.

Finansiert av pant og lokale sponsorer har de investert i utstyr til sammen en halv million kroner for å finne døde personer i vannet.

Er en person savnet, kan RC Jotun slepe en sonar etter seg for å se om det er personer i vannet.

SONAR: Er en person savnet, kan RC Jotun slepe en sonar etter seg for å se om det er personer i vannet. Foto: Karen Setten/TV 2

Finner de noe som kan tyde på at det er et menneske, kan de deretter bruke en ROV, en fjernstyrt undervannsfarkost som ligger om lag fem meter over havoverflata.

– Søker man med dette utstyret, er det allerede for seint. Men det er viktig for de etterlatte at man finner den døde. Derfor er det viktig å ha slikt utstyr, sier Kjønnø.

Godt for helsa

På nasjonalt nivå sier leder Kjersti Løvik for Landsråd Hjelpekorps at hun ikke ønsker å spå hvordan sommeren blir for Røde Kors, men sier at de vil ha normal beredskap gjennom sommeren slik det ser ut nå.

OPPFORDRER TIL TUR: Kjersti Løvik sier beredskapen i Norge er god i sommer. Foto: Hagen, Fredrik/NTB Scanpix

I tillegg til å kjøre rundt på sjøen i sommer, er det mange nordmenn som har planer om å tilbringe ferien på fjellet.

I midten av juni skrev Åndalsnes avis, som dekker blant andre populære turparadiset Romsdalen, at politiet forbereder seg på mange redningsaksjoner i sommer.

– Generelt: Ja. For oss er sommeren den travleste tida på året, ikke minst på slike oppdrag. Men så er jo dette matematikk: Er det mange flere folk på tur i et område, så stiger sjansene for at det kan skje noe, sa lensmann Roar Mordal Hilde den gang.

Løvik i Røde Kors sier at beredskapen er god nok til at nordmenn kan feriere i eget land.

– Vi ønsker også at folk skal gjøre det, benytte seg av den flotte naturen vi har, både på sjøen, fjellet og i skogen. Det er godt for folkehelsa, sier hun.

Kan føre til press

Dersom smitten skulle blomstre opp i en del av landet, vil de kunne snu seg rundt, sier Løvik.

– Hvis folk reiser og tar med seg smitte i deler av landet eller at det skjer en lokal smitteoppblomstring, vil det føre til press på lokalberedskapen. Vi er derfor avhengig av at befolkningen følger rådene, sier hun.

– Vi er forberedt på at vi må fordele ressursene rundt om i landet dersom det skjer en oppblomstring, men vi håper selvfølgelig at det ikke skjer, sier hun videre.

Løvik oppfordrer folk som skal på tur i sommer til å teste utstyret sitt.

– Både hvis man har nytt utstyr eller har utstyr man ikke har brukt på en god stund, vil jeg anbefale å teste utstyret. Sett opp teltet i hagen eller gå inn skoene før du bruker dem, råder hun.