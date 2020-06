Før visste «ingen» hvem han var – nå kommer han ut av korona-lockdown som superstjerne

Da verden stengte dørene og utsiktene for å gjenoppta en normal og korona-fri hverdag var som dystrest, hadde 24 år gamle Paul Mescal likevel et lite lyspunkt å holde fast ved. Den irske skuespilleren hadde nemlig landet en av hovedrollene i det som kunne bli hans virkelige gjennombrudd i karrièren.

Ordet «gjennombrudd» skulle vise seg å bli bare fornavnet. For etter at den irske serien «Normal People» hadde premiere på BBC i april, har kjærlighetsdramaet mellom de irske ungdommene Mariann og Connell blitt skrytt opp i skyene av anmeldere verden over. Også her i Norge, etter at serien hadde premiere på NRK TV 4. juni.

– Ganske merkelig

I et intervju med amerikanske The Hollywood Reporter forteller Mescal, som spiller Connell Waldron, om hvordan det var å oppnå slik suksess mens han måtte holde seg hjemme i korona-isolasjon.

– Det har vært ganske merkelig, begynner 24-åringen.

Han forklarer det med at han synes det har vært utfordrende å juble over egen suksess og promotere TV-serien samtidig som en pandemi herjer og folk samles til massive demonstrasjoner verden over.

– Det har vært veldig vanskelig å skulle finne ut av mitt eget liv med tanke på hvordan jeg takler å være innelåst og adskilt fra familien min, samtidig som jeg skal prøve å forstå hva jeg føler rundt det som skjer i politikken, og likevel være engasjert, tilstedeværende og stolt over mine egne prestasjoner utenom alt dette, sier han til nettstedet.

Berømt i lockdown

Og til tross for at Mescal har tilbrakt mesteparten av de tre siste månedene innenfor boligens fire vegger, har ikke berømmelsen latt vente på seg.

Instagramkontoen hans har nå nådd 850.000 følgere, og når han først går ut døra har 24-åringen blitt et populært motiv for britisk sladderpresses paparazzi. Ja, også har rollekarakterens ikoniske sølvsmykke blitt nesten like berømt som han selv, med en følgerskare på 183.000 på Instagram.

– Jeg har ikke kommet helt dit at jeg har formulert noe godt svar på hva jeg synes om det. Jeg har ingen jævla anelse om hva det er som skjer, begynner han.

– Det er ikke det at det plager meg, men at et smykke – en ting – får så mye oppmerksomhet... Det sier ingenting. Det uttrykker ingenting. Det er bare noe som henger rundt en seriekarakters hals, sier han.

For at slik oppmerksomhet ikke skulle gå til spille, loddet han ut en av sine egne sølvsmykker til inntekt for den irske organisasjonen for mental helse – Pieta.

Mescal ble uteksaminert fra The Lir National Academy of Dramatic Art i 2017, og har før «Normal People»-suksessen hatt flere hovedroller i større teateroppsetninger.

– Vanskelig å forstå

London-fødte Daisy Edgar-Jones (21), som spiller Connells kjæreste Marianne Sheridan i serien, har selvfølgelig også fått en voldsom medvind etter «Normal People». I likhet med Mescal synes 21-åringen det er surrealistisk at dette skjer under en pandemi, og at det er vanskelig å tro at suksessen er ekte.

– Alt foregår på telefonen, så det føles ikke helt virkelig. Når jeg slår av den, så er jeg jo bare her inne, og da er ikke livet mitt så veldig forandret likevel. Det er vanskelig å forstå at dette virkelig er så stort. forteller Edgar-Jones i et portrettintervju med nettstedet Porter.

Edgar-Jones er dog ikke like ny i gamet som Mescal. Allerede i 2016 landet hun sin første hovedrolle i den britiske TV-serien «Cold Feet», og har figurert i flere serier siden. Siste hovedrolle før «Normal People» var i BBC-serien «The War of the Worlds» i 2019.

Hylles for sexscener

Serien er basert på Sally Rooneys kritikerroste roman med samme navn. Den er delt i tolv deler, og følger karakterene Marianne og Connells kompliserte kjærlighetsforhold over fire år.

Serien tar for seg blant annet klasseforskjeller, mental helse og kjærlighet. Den har særlig blitt omtalt og hyllet, både av fansen og anmelderne, for den naturlige måten å fremstille sex på.

Publikum har særlig applaudert første sexscene og fokuset på at samleie kun skal foregå med samtykke fra begge parter.

The consent shown in this scene is just 👌 it’s so believable and well done. This is how sex scenes should be #NormalPeople #CovideoParty — Snarglepip 😻 (@Snarglepip) April 26, 2020

– Samtykket i denne scenen er bare så troverdig og godt fremstilt. Det er sånn sexscener bør være, skriver en Twitter-bruker.