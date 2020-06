Du kan overvåkes via bombrikken uten at du vet det

Dersom noen kjenner til registreringsnummeret på bilen din, kan de bestille bompengebrikke og overvåke dine bompasseringer, uten at du får vite noe.

Bompengeselskapene og Autopass har ingen kontroll om det er eier eller noen andre som bestiller bompengebrikke.

Dersom noen bestiller bompengebrikke på din bil, vil du ikke få varsel om det, men vedkommende kan se hvor og når du passerer bomstasjoner.

Det var redaksjonen i NAFs Motor som gjorde en undersøkelse på dette.

– Vi trodde at det var mulig å bestille en brikke på en bil man ikke eier, logge seg inn på «min side», og se hvor bilen passerer. Systemet var så hullete som vi trodde, sier ansvarlig redaktør Peter Raaum til TV 2.

Eget prosjekt

For å finne ut hvor lett det var, bestemte Raaum seg for å bestille en brikke på bilen til en journalist. Journalisten fikk ikke varsel om at det var bestilt en brikke på bilen hans.

– Jeg fikk brikka i posten, og få dager senere fikk jeg se når og hvor han hadde kjørt på et eksakt tidspunkt, forteller Raaum.

– På denne måten kan man overvåke et menneske, sier han.

Umiddelbart etter man har bestilt brikka til den bilen du registrerer, er bil og brikke koblet opp sammen. Når man logger seg inn på nettsidene til bompengeselskapet får man da oversikt og et mønster over hvor bil og fører befinner seg.

Slik ser informasjonen ut som man kan få uten at eieren eller brukeren av bilen får vite noe. Her har bilen passert tre bomstasjoner med en halvtimes mellomrom. Bildet er brukt med tillatelse fra Motor. Foto: Faksimile fra Autopass

– Graverende

Administrerende direktør i NAF, Stig Skjøstad, forteller til TV 2 at dette systemet må ryddes opp i.

– Jeg er sjokkert. Dette er et offentlig system, og de fremfor alle bør følge personvernet. Dette må ryddes opp i, og det raskt, sier han.

Skjøstad mener det må finnes løsninger som gjør overvåkning gjennom bompengebrikken umulig.

– Det er graverende at det er slik.

NAF er i utgangspunktet imot bompengesystemet, og Skjøstad forteller at de følger med på hvordan systemet fungerer.

– Et betalingssystem som dette må vi ha tillit til, og at pengene brukes til sitt formål. Når dette avdekkes, ser man også et brudd på den tilliten. Jeg kan ikke forstå at det er vanskelig å gjøre noe med dette i dagens samfunn.

Diskutert flere løsninger

TV 2 har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Vegdirektoratet. I en kommentar til Motor sier avdelingsdirektør for brukerfinansiering Åge Jensen at årsaken til at systemet fungerer slik det gjør, er fordi det har en fleksibilitet man ønsker å beholde.

Men han erkjenner at det kan ha uheldige konsekvenser at vedkommende som eier bilen ikke får vite at noen kan følge med.

– Fleksibiliteten kan være en utfordring. Over tid har vi diskutert løsninger. Én av dem kan være å legge inn varsel til eier når andre tegner avtale. Jeg synes det vil avhjelpe veldig mye.

Her er bompengebrikken og originalemballasjen. Men brikken vil aldri sitte i bilen den er bestilt til. Foto: Privat

Jensen sier også at både samferdselsmyndighetene og bomselskapene er klar over at man kan bestille bombrikke til andres biler.

Ikke alle har brikke i bilen

Det er eieren av brikken som får regningene for bompengepasseringene.

For å kunne overvåke alle passeringene til en annen person, kan ikke denne ha brikke i sin bil, og det er ikke alle som har det.

Tall fra Statens vegvesen viser at 20 prosent av bilistene i 2018 ikke hadde bompengebrikke. Tall fra Fjellinjen viser at hver syvende bompengekrone som ble betalt til Fjellinjen i Oslo i 2018 var fra bilister som ikke hadde bompengebrikke, skriver Motor.