Slakter reklamen for Sørlandschips: - Denne kan ikke resirkuleres!

I butikkhyllene står chipsposene stablet i store pappkasser merket med skriften: «Nyhet! Resirkulerbar papirpose». Det står også at posene kan kastes i papirinnsamlingen.

Men dette stemmer ikke, ifølge Tina Skudal hos BIR, et av landets største renovasjonsselskaper.

– Denne kan ikke resirkuleres, det er både papir og plast i den, sier Skudal, og river forsiktig opp en pose med Sørlandschips. Hele innsiden er dekket med en blank folie.

PLAST: Innsiden av den nye Sørlandschips-posen er dekket av plast. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

At Sørlandschips har miljømerket posen som resirkulerbar, kaller Skudal «grønnsminking».

– Dette er villedende forbrukerinformasjon. Her burde det stått at posen skal i vanlig restavfall, sier Skudal.

BIR bruker rundt 10 millioner kroner på å bli kvitt feilsortert avfall hvert eneste år, opplyser selskapet.

– Enkelte produkter har vært feilmerket gjennom mange år.

Saken om Sørlandschips-emballasjen ble først omtalt av bransjeavisen Dagligvarehandelen.

KRITISERER: Tina Skudal i BIR kritiserer den nye posen til Sørlandschips. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

– Slike produkter må aldri på markedet

Også direktør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo, Hans Petter Karlsen, reagerer sterkt på merkingen av chipsposen, og blandingen mellom papir og plast.

– Dette produktet passer ikke inn i noen av fraksjonene våre, hverken plast eller papir. Dette er noe som skal til forbrenning, sier Karlsen til TV 2.

Det betyr at den skal kastes rett i vanlig restavfall.

– Dette er uønsket. Vi må sørge for at slike produkter aldri kommer ut i markedet, sier han.

Etterlyser bedre teknologi

Selv om to av landets største renovasjonsselskaper sier at posen ikke kan resirkuleres, mener Sørlandschips likevel at de har dekning for å hevde dette.

– Akkurat som på melkekartongen kan vi skille papp og papir og gjenvinne papiret, sier Sofie Orhaug-Rygh, direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Sørlandschips.

Hun forteller også at de har kuttet 80 tonn plast med den nye posen.

– Men BIR sier de ikke kan resirkulere posen?

– Vi trenger teknologi på norske avfallstasjoner hvor de klarer å gjøre dette bedre, for papir er fremtiden. Vi har tatt et aktivt valg om å kutte plast.

FORSVARER REKLAMEN: Sofie Orhaug-Rygh i Sørlandschips sier at den nye posen kan resirkuleres som papir. Foto: Ole Magnus Storberget/TV 2

– Men er ikke dette feilinformasjon til forbrukerne?

– Nei, vi mener absolutt vi kan stå inne for det, sier Orhaug-Rygh om reklamen. Hun opplyser at det er Grønt Punkt Norge som har anbefalt dem å merke posen slik.

Ifølge Dagligvarehandelen inneholder chipsposen nesten 50 prosent plast.

Hevder reklamen ikke villeder

Grønt Punkt Norge gir råd om hvordan produsentene skal merke produktene, slik at forbrukerne kildesorterer riktig. De erkjenner at de anbefalte Sørlandschips å merke posen som resirkulerbar.

– Ja, da vi hadde kontakt med Sørlandschips i fjor. Før de nye merkene kom, var hovedregelen at det posen inneholder mest av, skulle det merkes som, sier Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge.

De har i dag laget strengere regler for merking av emballasje.

MERKING: Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge forsvarer merkingen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– BIR sier at den ikke kan resirkuleres i det hele tatt, tar de da feil?

– Det må du nesten høre med BIR om, hvor de har det fra.

BIR svarer at posen inneholder for mye plast til å resirkuleres som papir, og at maskiner ikke kan skille plastfolie som er frest fast i papiret.

Grønt Punkt Norge skriver også på egne nettsider at emballasje satt sammen av plast og papir er vanskelig å gjenvinne med dagens teknologi. Det kan derfor like godt kastes i restavfall.

Men Ljøstad i Grønt Punkt Norge fastholder at posen kan resirkuleres.

– Kan ikke dette være å villede forbrukerne?

– Posen er resirkulerbar, den er bare ikke ideelt egnet for å resirkuleres, for da bør den være en mye større andel av én av materialene, svarer Ljøstad.

– Men er ikke det å villede?

– Nei, det er det ikke. Forbruker skal gjøre det de tror er riktig, og så skal merkingen bli riktigere og riktigere på all emballasje etterhvert.

Økende problem

Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfalls- og gjenvinningsbransjen, bekrefter at emballasje som består av flere materialer er et økende avfallsproblem.

– Problemet er at forbrukerne ikke nødvendigvis er i stand til å vurdere dette med selvsyn i butikk. De er prisgitt å tolke den informasjonen som er på posen. Da er jo både teksten og symbolene for hvordan forbrukerne oppfatter dette, og hvordan de sorterer, sier Cecilie Lind, næringspolitisk direktør i Avfall Norge.