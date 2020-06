Bekrefter forhold på Instagram

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den amerikanske rapperen Lil Wayne (37) har funnet kjærligheten kun én måned etter at det ble slutt med eks-forloveden.

På mandag avslørte den amerikanske modellen Denise Bidot (34) via sin Instagram at hun er i et forhold med rapperen Dwayne Michael Carter jr., kjent som Lil Wayne.

På Instagram-story delte modellen et bilde av henne og Wayne med følgende tekst:

«Midt oppi all denne galskapen skjedde det noe spesielt. Oss.»

Kjærlighetserklæring

BEKREFTER FORHOLDET: Denise Bidot delte dette bildet på Instagram, mandag. Foto: Instagram/ Denise Bidot

På bildene holder den 37-årige rapperen armen rundt Bidot, mens han kysser modellen på både kinnet og leppene.

Wayne har ikke svart på den offentlige kjærlighetserklæringen, men på tross av sine 12,2 millioner følgere, følger han kun én konto selv - Denise Bidot.

Rapperen, som har fire barn fra et tidligere forhold, er grunnlegger av plateselskapet «Young Money Entertainment». I januar slapp han albumet «Funeral» som gikk rett til topps på US Billboard 200.

Modell for Rihanna

Rapperens nye kjæreste har blitt et kjent navn i modellbransjen, og er blant annet å se i den nye kampanjen for Rihannas undertøysmerke «Savage X Fenty».

Den 180 cm høye modellen fra Miami var også modell for Lil Waynes egen kolleksjon «Young Money» for American Eagle i 2019.

På denne tiden gikk det rykter om at rapperen var forlovet med den Australske modellen La'tecia Thomas. Forholdet tok slutt for en måned siden.