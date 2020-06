Nord-Korea sprengte samarbeidskontor: – Dette kan bli farlig

Ødeleggelsen av et samarbeidskontor nær Sør-Koreas grense kan få store konsekvenser for samarbeidet mellom landene. Nå varsler Sør-Korea «kraftig svar» hvis situasjonen eskalerer.

Regimet i Nord-Korea sprengte tirsdag et kontor for samarbeid med Sør-Korea i luften. Kontoret ble åpnet i 2018 for å styrke samarbeid og kommunikasjon mellom landene.

Nå ser det derimot ut som at situasjonen er mer anspent enn på lenge og landene har angivelig kuttet all kommunikasjon.

– Jeg er utrolig skuffet over dette. Jeg frykter at det betyr slutten på samarbeidet, sier Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning.

Noen timer etter angrepet svarer Sør-Korea med en advarsel.

– Vi advarer om at vi vil reagere kraftig hvis Nord-Korea gjør noe som forverrer situasjonen ytterligere, sier Kim You-geun i Sør-Koreas nasjonal sikkerhetsråd ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Ikke overrasket

Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea har de siste ukene forverret seg og på lørdag varslet Kim Jong-uns lillesøster Kim Yo-jong at det ville komme et militært angrep mot samarbeidskontoret.

– Jeg er ikke så overrasket over at det skjedde. Når hun først har truet med et angrep ble de nødt til å gjennomføre. Det er veldig viktig for dem å vise handlekraft, sier Tønnesson.

Noe av bakgrunnen for den økte spenningen mellom landene er at sørkoreanske aktivister har sendt et stort antall løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea.

– Sør-Korea har heller ikke bidratt med å lette på sanksjonene mot Nord-Korea som sikkerhetsrådet har opprettet. Det har nok provosert Nord-Korea, sier Tønnesson.

– Havnet i en blindgate

Asia-eksperten tror det er sannsynlig at man vil se flere provokasjoner den neste tiden.

– Nord-Korea har havnet i en blindgate. De vil vise handlekraft og styrke, sier Tønnesson.

Han kan ikke utelukke at det blir en opptrapping av situasjonen de neste ukene.

– Hvis Nord-Korea gjør noe som virkelig provoserer, slik at det blir sammenstøt eller artilleribeskytning, kan situasjonen eskalere, sier Tønnesson.

– Kan bli farlig

Seniorforsker ved NUPI, Henrik Stålhane Hiim, er enig med Tønnesson om at situasjonen fort kan eskalere.

– Økningen i spenninger er reell, og kan i verste fall bli farlig. Hvis Nord-Korea gjør alvor av truslene om å sende militære inn i den demilitariserte sonen, kan det øke faren for trefninger, som i verste fall kan eskalere, sier Hiim.

Han mener likevel at det virker som at Nord-Korea ønsker å holde mulighetene åpne, slik at det er mulig å trappe ned. I første omgang tror han dagens angrep handler om å få oppmerksomt og mer fart i forhandlingene.

– De vet at Sør-Koreas president Moon Jae-in har investert mye i den diplomatiske prosessen mellom landene, og håper kanskje dermed at han kan la seg presse til å komme med innrømmelser, sier Hiim.