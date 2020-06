Imponert kaptein tror Berge vil blomstre: – Han er blitt større

Oppladning til kveldens PL-kamper gratis på tv2.no fra 15.00. Aston Villa-Sheffield United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra 18.00!

– Very well, pal. Thank you. That sounded spot on.

En smilende Billy Sharp stråler etter introduksjonen til det som i disse tider er svært spesielle intervjuomstendigheter.

Sheffield United-kapteinen møter TV 2 til eksklusivt intervju like før Premier League-restarten, der hans lag er ett av de to første som skal i aksjon når Aston Villa står på motsatt banehalvdel onsdag kveld.

– Det har vært en lang ventetid og frustrerende tider, men vi er klare. Dessverre blir det ikke supportere. Det vi ønsker er å spille foran store tilskuerskarer, men det blir likt for begge lag. Vi må være klare, klare til å kjempe for hverandre, sier 34-åringen via den elektroniske tjenesten Zoom.

Sharp forteller om et Sheffield United-lag der spillerne har kommet tilbake i veldig god form og der man i tre-fire uker nå har forberedt seg godt på endelig å være i aksjon igjen i Premier League.

Omtaler sesongen som et eventyr

Der skal det i løpet av den neste halvannen måneden avgjøres hvorvidt overraskelseslaget kan holde stand hele veien inn og gi gigantene alvorlig trøbbel med tanke på å kapre Champions League-plass. Seier i hengekampen onsdag vil føre dem forbi Manchester United på tabellen og opp på 5. plass når ni kamper gjenstår for alle lag.

Kampen om CL-plass: 3. Leicester, 53 p

4. Chelsea, 48 p

5. Man Utd, 45 p

6. Wolves, 43 p

7. Sheff Utd, 43 p

8 Tottenham, 41 p

9. Arsenal, 40 p

10. Burnley, 39 p

11. C.Palace, 39 p

12. Everton, 37 p



Alle lagene utenom Sheffield United og Arsenal har spilt 29 kamper. De to har spilt 28.



PS! Det er fremdeles usikkert hvorvidt Manchester Citys utestengelse fra europeiske turneringer opprettholdes, så pr. dags dato vet man ikke om det er 4-. eller 5.plassen som sikrer Champions League-spill neste sesong.

– Det er et eventyr. Det har gått opp og ned, men det har vært mer oppover enn nedover. Hvis vi fortsetter å klatre på tabellen, og vi har god mulighet i den første kampen, er det mulig å oppnå drømmen. Vi har nå hatt muligheten til å reflektere over det, og sørge for at det ikke glipper. Vi må fortsette å kjempe, vinne kamper og plukke opp trepoengere, sier Sharp.

En av dem som sammen med Sharp skal forsøke å gjøre drømmen til virkelighet er Sander Berge. Nordmannen ble hentet til klubben i januar og fikk fire kamper på engelsk fotballs øverste nivå før samfunnet stengte ned og sesongen ble satt på vent i mars. Berge skal etter rapportene bevisst ha blitt værende i Sheffield gjennom hele perioden, ikke reist hjem til Norge, og trent triple økter om dagen for å være i toppslag ved returen som nå altså er på trappene.

– Jeg har følt med ham i disse pandemi-tider og under nedstengningen. Han var i ferd med å etablere seg veldig fint i Sheffield, og så måtte vi være for oss selv i ti uker. Det var frustrerende tider, og det må ha vært hardt for ham. Men han har kommet tilbake i god form, han smiler, og han ser også ut til å ha vokst noen centimeter til. («another foot», journ.anm.) Han er blitt større siden det hele startet, smiler Sharp, som i en YouTube-video etter Berges ankomst selv sørget for å gi sin norske kamerat opplæring i det sheffieldske vokabularet.

Roser Berge uoppfordret: – Eksepsjonell spiller

Spissveteranen Sharp er selv oppvokst som supporter av klubben han nå står i fremste rekke for, og svarer bekreftende på sterke minner om norske spisser i klubben fra oppveksten. Sander Berge føyer seg nemlig bare inn i rekken av nordmenn med en fortid i stålbyen (se faktaboks), og for Sharp har flere av dem brent seg fast i minnet.

Nordmenn i Sheffield United: Jostein Flo (1993-1996)

Roger Nilsen (1993-1999)

Jan Åge Fjørtoft (1996-1998)

Anders Jacobsen (1998-1999)

Kristoffer Løkberg (2010-2012)

Erik Tønne (2011-2013)

Bjørn Helge Riise (2010-2011)

Sander Berge (2020-)

– Det er fint at Sheffield United har den forbindelsen til Norge. Feiringen til Jan Åge Fjørtoft og bandasjen på håndleddet til Jostein Flo er noe jeg ikke glemmer. Sander har mye engelsk over seg, men han er åpenbart en stor nordmann og en virkelig fin gutt, sier Sheffield United-kapteinen, og fortsetter uoppfordret med skryt av sin lagkamerat:

– Han har strålende føtter også, og du kan se hvilken eksepsjonell spiller han er. Jeg kan ikke vente på at han virkelig skal blomstre. Denne pausen i Premier League har ikke hjulpet fotballen hans, men det kan ha hjulpet ham å etablere seg litt. Han har mange gode år foran seg, og forhåpentligvis får han mange fine øyeblikk i Sheffield United.

– Men han er bare en av mange brikker som må passe i puslespillet om dere skal komme til Champions League. Hvordan vil det være for deg som kaptein å lede ditt Sheffield United til Europa?

– Det vil være en enorm prestasjon. Det er mye fotball som skal spilles og mye hardt arbeid som må gjøres før vi kan begynne å tenke på det, men vi har like god sjanse som alle andre. Vi må bare fortsette å ha troen, fortsette å holde sammen og prøve å få så mange seire som mulig. Hvis vi fremdeles er i denne posisjonen med to-tre kamper igjen, er det noe vi virkelig kan begynne å tenke på, sier Sharp.

Tror PL-returen vil gi mange folk en stor opptur

Det er åpenlyst at Sheffield United-kapteinen hungrer over å komme i gang igjen, og han er også klar på at Premier League-fotballens tilbakekomst vil gjøre godt for flere enn dem som er ute på banen.

– Det vil gi mange, mange folk en stor opptur. Jeg vet at mange av mine venner har kjøleskapet fullt av mat og drikke og ikke kan vente på kampen onsdag kveld. Vi er den første kampen som vises, og skrekkelig mange mennesker kommer til å se på. Jeg er sikker på at folk kommer til å hoie og skrike til TVen, sier han.

Kjenner du Sharps sterke historie? Sheffield United-stjernen mistet sin sønn til en medfødt sykdom etter to dager i 2011. Les Kasper Wikestads hyllest av ham her.

Sheffield United har tre strake bortekamper i starten, og vil i så måte ikke kjenne på fraværet av hjemmefansen før ting virkelig har satt seg etter kamppausen. 34-åringen er imidlertid klar på at det finnes mekanismer å benytte for å overkomme den nye situasjonen.

– Mentaliteten vår er fremdeles den samme. Vi vil ut og uttrykke oss selv på best mulig måte, for vi vet at folk vil se på. Vi vil ikke være i stand til å se eller høre dem, men det er opp til oss individuelt og som lag å støtte hverandre. Vi må gi hverandre støtte og grave hverandre ut av hull, oppmuntre hverandre når vi gjør det bra og hjelpe hverandre over målstreken til tre poeng, sier Billy Sharp.

I hele intervjuet med Sharp onsdag ettermiddag ser du blant annet også spissveteranen forklare hvordan det var å score Sheffield Uniteds mål i comebacket i Premier League, hvorfor han tror laget har evnet å overraske og hva han tenker om at man ennå ikke vet om det er 4.- eller 5. plass som må til for å sikre plass i Champions League.

