Denne nøtteposen kan ikke kastes der du tror

Tusenvis av produkter er merket med de kjente Grønt-Punkt-symbolene. Symbolene og tekstene skal hjelpe forbrukerne å kildesortere riktig.

Men mange produkter er merket med feil type kildesortering, blant annet Sørlandschips, har TV 2 fortalt.

Det gjelder også posene med Cashewnøtter fra Brynild Gruppen.

Det står at nøtteposene skal kildesorteres som plast, men de skal rett i restavfallet.

I dag kan TV 2 også fortelle at det ikke er noen kontroll med hvordan produsentene bruker retursymbolene til Grønt Punkt Norge.

Disse symbolene viser at produsentene tar et viktig miljøansvar.

Når produsenter miljømerker sine produkter som resirkulerbare - uten at de er det - fanges ikke det opp, fordi det ikke er noe system for å avdekke feilmerking.

Da TV 2 konfronterte Brynild Gruppen med at pakken var feilmerket, svarte de TV 2 at de nå kommer til å endre merkingen på sine nøtteposer.

– Ikke krav til merking

Grønt Punkt Norge skal jobbe for at mest mulig emballasje kildesorteres og gjenvinnes. De er eid av de ulike returordningene, som Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

– Kan hvem som helst laste ned et miljømerke om at produktet kan resirkuleres og sette det på sine produkter?

RETURORDNING: Kari-Lill Ljøstad er Kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Ja. Det er ikke krav til merking på emballasjen, dette er kun rådgivning for å gjøre det lettere for forbruker å kildesortere, sier Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge.

Det er produsentene som har ansvar for å merke produktene riktig. Men Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for renovasjonsselskapene, hevder at en tillitsbasert merkeordning ikke har fungert på flere tiår.

– Nå har vi hatt produsentansvar i Norge siden 90-tallet, og intensjonen har hele tiden vært at produktene skulle designes for gjenvinning. Vi står her 30 år senere og ser at produktene havner i butikkhyllene og er vanskelig eller umulig å gjenvinne, sier Cecilie Lind, næringspolitisk talsperson for Avfall Norge.

Grønt Punkt Norge sier de ikke har noe spesiell metode for å fange opp feilmerking, som det er mye av i butikkene.

– Det er ingen slik systematikk, det er produsentene som er ansvarlig for riktig merking, sier Ljøstad. Dersom Grønt Punkt Norge oppdager feilmerking, gir de beskjed til produsentene om dette, legger hun til.

– Hvilke konsekvenser kan det få om produsentene merker produkter som resirkulerbare når de ikke er det?

– Det har ikke veldig store konsekvenser. Vi får inn mye urenheter i innsamling uansett, så det gjør ikke noe stor skade, sier Ljøstad til TV 2.

GJENVINNING: På Klemetsrud forbrenningsanlegg håndteres og sorteres svært mye kildesortert avfall. Foto: Scanpix

– Kunne blitt til strøm i Norge

At det ikke har store konsekvenser å feilmerke emballasje, er ikke Skudal i BIR enig i. Som TV 2 tidligere har fortalt ble en tredjedel av plasten som ble samlet inn i Norge i 2019 kjørt med trailere til Tyskland og brent.

Hvis emballasjen heller hadde blitt kastet som vanlig restavfall, kunne det blitt til strøm i Norge, forteller Skudal.

– Vi hadde ikke fraktet det til Tyskland for at det skal energigjenvinnes der. Vi kan heller energigjenvinne ting hjemme i Bergen med restavfallsforbrenningsovn, som omdanner avfallet til strøm og varme, sier Skudal.

Vil endre merkingen på pakken

Det var Tina Skudal fra renovasjonselskapet BIR som opplyste TV 2 om at nøtteposen til Brynild ikke kan kildesorteres som plast slik det står på pakken.

TV 2 har konfrontert Brynild med denne informasjonen.

De skriver i en SMS til TV 2 at de nå vil endre merkingen på pakningen.

– Cashew skal ommerkes siden den både består av plast og papir. Den vil derfor bli merket med at den skal sorteres som restavfall. Vi følger Grønt Punkts retningslinjer, og i tråd med det, vil vi nå endre fra plast til restavfall på Cashew, skriver Flemming Formoe, markedsansvarlig i Brynild Gruppen.