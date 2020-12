Her går politiet til aksjon: – Det er et trist syn

GØTEBORG/HONG KONG/OSLO: Produkter både norsk og internasjonal industri er helt avhengig av forfalskes over en lav sko. TV 2 fikk bli med da politiet slo til mot en av aktørene bak.

Flere politibiler raser igjennom gatene ett sted i Kina. Bak følger flere kassebiler fulle av sivilt kledde politifolk. Et tips om strengt ulovlig virksomhet har sørget for tillatelse til å raide et lokale.

Politifolkene grupperes. Brifes.

De er klare til aksjon.

Men denne historien starter i vårt naboland, Sverige.

82 tonn

Dørene åpnes inn til en gammel industrihall rett utenfor Gøteborg. Stemmene gir gjenklang i det enorme rommet som i dag brukes som lager. Midt på gulvet står det store kasser på rekke og rad, fylt til randen med små og store industrideler.

Dette er deler av ett enkelt beslag på 82 tonn.

– Alt du ser her er falskt, sier Kjetil Eliassen.

BESLAG: Deler av det 82 tonn store beslaget. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han jobber på Svensk kulelagerfabrikk. De lager noe som vi alle har, men svært få egentlig vet hva er, eller tenker på at de har.

Helt til de blir ødelagt.

Alt som roterer har et kulelager. Den sitter i klokken og mobiltelefonen, i vaskemaskinen og i bilen.

BEKYMRET: Kjetil Eliassen i Svensk Kulelagerfabrikk med gigantbeslaget. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hver husstand har 150 av disse, sier Eliassen.

Store konsekvenser

Men også norsk og verdens industri er avhengig av disse. I alt fra t-baner og busser, til maritime fartøy og atomkraftverk.

Og dersom de bryter sammen, så kan det få store økonomiske, men også helsemessige konsekvenser.

– I verste fall så kan det jo også komme personulykker, der hvor maskindeler havarerer med personell i nærheten. Eller at det er falske lager som sitter i transportmidler, som gjør at bilen eller bussen man sitter i, kan havarere.

ALLE HAR DET: SKF regner at hver av oss har ca 150 av disse i hjemmene våre. Foto: Simen Askjer / TV 2

Svensk kulelagerfabrikk (SKF) er verdensledende på produksjon av kulelagre, og de opplever stadig oftere at produktene deres piratkopieres rundt om i verden.

– Jeg har sluttet å bli overrasket om hvor jeg ser falske produkter. Det er forfalskede produkter i ALL industri, alle produkttyper, det sitter i alle former for maskiner, og på ALLE geografiske områder.

– 25-30 prosent er falskt

SKF har funnet falske deler i maritime fartøy så vel som i atomkraftverk.

I enkelte områder av verden anslår SKF at mellom 25 og 30 prosent av SKF-kulelagre som selges er falske. Konsekvensen av å bruke disse delene kan være katastrofale.

Det finnes flere ledd før et falskt kulelager ender opp i klokken eller bilen din.

Skallselskaper

De fleste av disse produseres i Kina. Organiserte kriminelle oppretter skallselskaper i Hong Kong for å virke mer troverdige overfor kunder. De markedsfører seg kraftig verden rundt.

Når et anbud blir lagt ut kaster disse aktørene seg på. De matcher både pris og leveringstid. Kunder står i fare for å kjøpe et falskt produkt uten å vite om det.

Og det skjer.

Ifølge TV 2s kilder tjener agenter i Asia enorme summer på å selge tilsynelatende ekte industrideler til kunder over hele verden.

Eric Bearing

En slik agent er selskapet «Eric Bearing». På selskapets hjemmesider kan vi se at de selger kulelagre fra Svensk kulelagerfabrikk. Men, ifølge SKF er Eric Bearings slett ikke en autorisert forhandler av deres produkter.

IKKE AUTORISERT: Skjermdump fra hjemmesiden til selskapet.

Vi bestemte oss for å undersøke selskapet nærmere, og reiste derfor til Hong Kong.

Fra der vi lander er det kun en kort taxitur inn til sentrum.

I de gigantiske skyskraperne sitter det meglere og forhandler piratvarer.

HONG KONG: Jakten på Eric Bearing. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

«Eric Bearing» skal ifølge hjemmesiden ha hovedkontor midt i Hong Kong sentrum.

«Målet er til venstre.»

NÆR MÅLET: Kartet viser at vi nærmer oss riktig adresse. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Ifølge GPSen står vi nå foran bygningen hvor «Eric Bearing» skal holde til. Ifølge hjemmesiden har de kontor i 21. etasje.

– Eric Bearing?, spør vi.

Mannen i resepsjonen peker mot en tavle på veggen. Her står det hundrevis av navn, men ingen «Eric Bearing».

SKILT: Dette er bare deler av hele listen med selskap som skal holde til i denne bygningen. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Vi tar likevel heisen opp i 21. etasje.

En trang gang med dører på hver side, merket med forskjellige selskaper.

Et titalls selskaper holder tydeligvis til her, men vi finner ikke spor av «Eric Bearing».

Det kan dermed tyde på at selskapet er et av disse som egentlig holder til i Kina, men har postadresse i Hong Kong for å virke mer troverdig overfor kundene.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med selskapet, uten å lykkes.

ENDTE HER: Ingen spor av selskapet som skulle holdt til her. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Avslører ulovlig fabrikk

For det er i fastlands-Kina at organiserte kriminelle produserer og selger falske industrideler for milliarder av dollar hvert år.

Men det handler ikke bare om penger.

Tap av arbeidsplasser, sosial dumping og barnearbeid er også en del av bildet.

Tilbake til politiaksjonen i Kina.

Rekke på rekke med politifolk går målrettet inn i bygningen hvor raidet skal skje. De som befinner seg i bygningen er i full gang med dagens produksjon, og blir fullstendig tatt på sengen.

Inne i det lille lokalet finner politiet flere barn som sitter og inngraverer SKFs logo med laser på falske kulelagre. Overalt ligger det pappesker fulle av forfalskede SKF-forpakninger.

BARNEARBEID: Små barn sitter ved lasermaskinene og lager falske deler. Foto: SKF

Barna ser ut til å være i alderen 5-10 år.

I rommet ved siden av er kjøkkenbenken full av gammel oppvask og skittent utstyr. Det er nesten ikke mulig å bevege seg rundt uten å sparke borti søppel som fyller gulvene. Produksjonslokalene fungerer også som bolig for arbeiderne. Det står køyesenger, også de fulle av poser, klær og de ellers få eiendelene arbeiderne har. De sover altså i sitt eget søppel.

SØPPEL: Produksjonslokalene fungerer også som soverom. Foto: SKF

Kjetil Eliassen i SKF rister på hodet.

– Det er veldig ofte barn som sitter med disse lasermaskinene, og det er klart at det er et trist syn. Det er veldig vondt å se at det er sånn.

Han deltar selv ofte på disse raidene. Han forteller at bak arbeiderne står det organiserte kriminelle. De som utfører jobben er ofte ofre for utnytting.

– Jeg tror at kunnskapsnivået om hva de er en del av, det er veldig veldig lite.

– Alle har et ansvar

Det er strenge straffer for piratproduksjon i Kina. Landet har opprettet egne domstoler som kun håndterer slike merkevarelovbrudd, men likevel øker omfanget av dette år for år.

SKF mener at det hviler et ansvar på norske og europeiske bedrifter som har ansvar for innkjøp om å sørge for at delene kommer fra en autorisert forhandler. Men også privatpersoner bør være mer bevisste, mener han.

– Disse leverandørene av falske produkter kommer til å holde på så lenge det finnes kjøpere.

– Som konsumenter har vi alle sammen et stort, stort ansvar. Det er IKKE bare et varemerkeproblem, det er et konsumentproblem, sier Eliassen.

