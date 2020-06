Slutter å svare Mats når de oppdager at han sitter i rullestol

I jungelen av dating og sjekke-apper kan det være vanskelig å navigere seg fram til en potensiell partner.

På dating-appen Tinder, der poenget er å sveipe til høyre eller venstre basert på førsteinntrykk via bilder og en liten tekst, kan være desto vanskeligere dersom du for eksempel sitter i rullestol.

For er noen villige til å ta sveipe til høyre på en person i rullestol som de overhode ikke kjenner? Og hvor mye skal vi egentlig dele om oss selv? Skal man fortelle om de mer «usynlige sykdommene»? Og er det nødvendig å ha med rullestolen på bildene – kan man ikke ta med den detaljen etter at vedkommende har lært deg å kjenne?

Det er mange spørsmål og ingen fasitsvar.

Regissør Mats Bjerknes (31) fra Flå i Hallingdal har selv valgt å holde rullestolen unna sin Tinder-profil.

Han har muskelsykdommen spinal muskelatrofi, som gjorde at han måtte sitte i rullestol fra han var åtte år gammel. Han kan ikke gå eller løfte armene, men han kan bevege hendene og har derfor vært å se på bilcrossbanen, som den eneste i verden som kjører bilcross med joystick.

– Jeg har valgt å kun ha bilder der man ser nakkestøtta på stolen min, men man ser ikke meg i en helprofil med rullestol. Jeg har prøvd å ha det med og det blir lite matcher med det med, dessverre. Også tenker jeg at de heller skal bli kjent med meg før jeg forteller om rullestolen, sier han til God morgen Norge.

Ble dumpet før daten

Denne strategien testet Mats ut nå nylig. Han matchet med en jente i samme bransje som han selv, og de finner fort ut at de har mange felles interesser.

– Hun foreslo ganske kjapt å ta en kaffe. Tid og sted var avtalt. Også får jeg en melding der hun sier: «Sorry, det dukket opp et møte». Jeg skjønte at det var antageligvis ikke det som var greia, forteller 31-åringen.

Jenta sender en link til en nettsak og spør om det er Mats. Han sier ja og hun finner ut om rullestolen.

– Jeg lurte på om hun hadde googlet meg. Det hadde hun og da sa jeg at jeg synes det var kjipt at det skal ha noe å si. Hun sa at hun var lei av folk som skjulte hvem de er. Da sa jeg at jeg er ikke rullestolen.

DROPPER RULLESTOLEN: På Mats sin Tinder-profil er det kun nakkestøtten hans som er synlig. Foto: Screenshot Tinder, privat

Det ble ingen date på Mats denne dagen. Hallingen bestemte seg for å skrive et Facebook-innlegg om problematikken.

– Budskapet var vel å prøve og få til en slags holdningsendring – at folk er folk og folk er den de er uansett om de sitter i rullestol eller hvordan de ser ut, sier han og fortsetter:

– Jeg skjønner godt om hun avvist meg etter å ha møtt meg, det er en del av gamet, men det er kjipt å ikke få muligheten til å vise hvem du er. Man blir feid av banen før man kommer dit på grunn av rullestolen og tanker folk gjør seg rundt det.

Forstår begge sider

Yvonne Dolonen jobber som erfaringkonsulent og sexolog ved Sunnaas sykehus. Daglig møter hun single mennesker med en skade som er på jakt etter en å dele livet med.

Også da dukker det opp spørsmål om hvorvidt man skal fortelle om skaden med en gang eller ikke. Sexologen forteller at hva man bør gjøre, varierer fra person til person.

– Er du en offensiv person er det stor sannsynlighet for at du smeller det ut der med en gang. Da får du kanskje to matcher, men du trenger ikke 200 for eksempel. Da har fått hjelp til å sortere litt fra starten av. Men så er det noen som har lyst til å gjøre en mellomting, der du har et frontbilde som ikke viser rullestol og at du kanskje skriver i teksten at du i tillegg bruker rullestol, sier hun til God morgen Norge.

Enkelte velger å dra på date uten å ha nevnt rullestolen. Det hadde ikke Yvonne tatt sjansen på.

SEXOLOG I RULLESTOL: Yvonne Dolonen jobber som erfaringskonsulent og sexolog ved Sunnaas sykehus. Hun forteller at flere opplever det samme som Mats. Foto: Privat

– Jeg ville vært engstelig for den reaksjonen som jeg fikk når vedkommende oppdaga at jeg satt i rullestol. I en ideell verden trenger man ikke å si noe og man blir tatt for den man er, men samfunnet er ikke der, tror jeg, sier hun.

Derimot håper Yvonne at samfunnet går i riktig retning, da folk i rullestol er mye mer synlige i samfunnet og i media nå.

Likevel forstår hun begge sider. Yvonne fikk sin skade da hun var 22 år. Hun tror ikke at hun hadde sveipet til høyre og matchet med en i rullestol før hun ble skadet selv.

– Jeg hadde kjent på min egen utilstrekkelighet. Jeg hadde tenkt at jeg ikke tør det, for det kjenner jeg ikke til. Jeg tar heller det som ser «safe» ut. Nå forsvarer jeg min egen personlighet, men jeg har kjent på begge deler – både det å sitte i rullestol og ikke, så jeg forstår de som er engstelig for det ukjente.

Vil ikke bli synes synd på

Mats forteller at han har fått svært god respons etter at han satte lys på problematikken blant hans venner.

– Jeg tror det handler om å ufarliggjøre hele situasjonen litt. Jeg skjønner at folk har mange spørsmål om hvordan det er å møte noen i rullestol, så for meg var det viktig å snakke om det, slik at folk er kanskje litt mindre skeptiske neste gang man ser noen som er litt annerledes, påpeker Mats.

Likevel er han opptatt av at det ikke er synd på han.

REGISSØR: Mats er utdannet ved Westerdals, og jobber nå som regissør. I tillegg kjører han bilcross med joystick, som den eneste i verden. Foto: Privat

– Det å bli avvist på Tinder er ikke noe å synes synd på meg for, for opplever alle hele tiden. Jeg vil bare at folk skal få mulighet til å vise hvem de er og det var grunnen til at jeg skrev innlegget.

Nå er målet hans å finne drømmedama, som tar han for den han er, som har humor og som kan være spontan.

Yvonne har hatt flere kjærester opp igjennom og trygger Mats med at det er fullt mulig å finne den store kjærligheten – selv i rullestol.

– Sjekke-apper er lett tilgjengelig og enkel å bruke, men jeg tror folk møter hverandre overalt. Jeg tror det er lettere sånn sett å like oss når man blir kjent med oss. Jeg godtar at folk har fordommer med en gang, det forventer jeg nesten, også tenker jeg at de kommer til å digge meg når de blir kjent med meg. Du må ha den tryggheten i deg selv at det går bra.