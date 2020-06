Nå har du sjansen til å synge på TV

Velg en eller flere låter fra lista under, og hør på den med en ørepropp mens du synger. Få noen til å filme deg, og gjør dette opptaket ute. Gjerne ved et kjent landemerke, en fjelltopp, i en eplehage, ved en fjord, eller et annet sted som viser Norge fra sin beste side.

Spill inn et klipp på maks 30 sekunder, og send videoen til oss. Den lastes direkte opp fra mobilen, via linken under. Allerede nå kan du spille inn og laste opp.

I hvert program under sommerens Allsang-sesong, vil vi klippe inn flere videosnutter fra dere som har sendt inn. Så sjansen er tilstede, for at du får se deg selv på TV.

Spill av låtene via denne linken – så er det bare å synge i vei!

Låtene er:

Lys og varme

Karantene

Farfar i Livet

Kom Igjen

Drømmedame

Rompa mi

Fairytale

Vi lever

Har en drøm

Optimist

Her kan du laste opp videoen.