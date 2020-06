Slik blir sommerværet i juli

Norge har fått en pangstart på sommeren med flere steder som har hatt rundt 30. grader og skyfri himmel i juni.

Skal vi tro ekspertene og langtidsmeteorologen vil det fortsatt bli fint vær, men skyene og regnværet vil prege himmelen langt mer i juli.

– Jeg er skeptisk til at juli blir like bra som juni. Det vil bli sol i juli også, men ikke de lange periodene med sol som vi har hatt nå. To til tre dager med sol, også vil det komme litt mer skyer og muligens regn. Klassisk norsk vær som er vekslende, forklarer Roar Teigen, langtidsmeteorolog i StormGeo til TV 2.

Årsaken ligger i et lavtrykk som ligger over Sentral-Europa.

– Det ligger an til mer lavtrykksaktivitet, som vil komme inn over Norge. Lavtrykket kommer fra Sentra-Europa, og når det kommer inn over Norge, så bytter vi på en måte vær. Det fine været vi har hatt i juni vil Sentral-Europa vil, og vi vil få mer ustabilt vær i juli, utdyper han.

Klimaeksperten: Sør- og Østlandet blir vinneren

Klimaforsker Erik Kolstad ved NORCE og Bjerkenessenteret bruker datasystemer for å beregne været én måned frem i tid.

Det er vanskelig å si nøyaktig grader, men dataene kan gi en indikasjon på om det blir varmere eller kaldere enn gjennomsnittet.

– Vi hadde håpet å varsle en superjuli, men dessverre blir det ikke slik. Men det ser ut til at i juli så blir det litt varmere enn normalt for Sør- og Østlandet, men ingen ekstremsommer som vi hadde i 2018, sier Kolstad.

DATAINNSAMLING: Klimaforsker Erik Kolstad kan ved bruk av data indikere sommerværet i juli. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2 Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– For Vestlandet og Nord-Norge ser det litt dårligere ut. De vil få temperaturer som ligger under normalen. Ikke sikkert det er særlig merkbart forskjell, men litt under normalen er det, forklarer eksperten.

Ifølge langtidsmeteorologen i StormGeo er det for tidlig å si om det er i sør eller nord som får det fineste været i juli.

– Den klareste forskjellen vi kan antyde nå, er at det generelt er varmere i sør enn i nord. I Sør-Norge vil det bikke rundt 20-25 grader, men ikke 25-30 sånn vi har sett de siste dagene. I Nord-Norge vil det ligge på rundt 15-20 grader, som vi er vant til. Blir nok ikke en kald sommer, men ikke noe varm heller. Relativt normale temperaturer, forklarer han.

Fare for kraftige regnskyll

Når det kommer til regnværet sier både Kolstad og Teigen at juli blir vesentlig våtere enn juni.

– Juli er ganske tørr og fin sommermåned. Det er for tidlig å si noe om hvor mye regnvær vi vil få, men det vi har sett er at det kommer sånn vannvittige regnskyll enkelte steder, sier klimaforsker Kolstad.

Han får støtte av langtidsmeteorologen i StormGeo.

– Det vil ikke regne mer enn normalt. Men de siste årene har vi sett at det er kraftige lokale regnbyger som kommer plutselig. Det vil vi få under årets sommer også. Kraftige lokalt, men ikke langvarig, forklarer langtidsmeteorologen.

Meterologen har mer tro på august.

– Utsiktene ser best ut for august. I hvert fall for Sør-Norge så vil det komme inn et høytrykk som vil gi fint vær i deler av august. Så langt ser det ut som om Sør-Norge ligger bedre enn enn Nord-Norge, sier han.