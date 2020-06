Michael Jacksons niese angrepet og knivstukket i ansiktet

En 22 år gammel kvinne ble 30. mai arrestert etter å ha angrepet og knivstukket 25 år gamle Yasmine Jackson syv ganger i ansiktet, hodet og kroppen.

Voldsepisoden fant sted utenfor Jacksons hjem i Las Vegas i Nevada, og kvinnen skal ha kommet med rasistiske tilrop under knivangrepet.

Rettssak denne uken

Daily Mail har publisert bilder av 22-åringen som føres bort av politiet, samt en blodig Jackson sittende på fortauet. Kvinnen må denne uken møte i retten.

«Jeg ble knivstukket syv ganger rett utenfor hjemmet mitt fordi jeg «er en n*gger». Denne kvinnen jagde meg og startet å knivstikke meg. Hun sa det var fordi jeg «var en n*gger» – og det var alt jeg kunne høre mens hun angrep meg», skriver Jackson på Instagram.

Naboer

Den 22 år gamle kvinnen er tiltalt for mordforsøk med et dødelig våpen og for hatkriminalitet.

Ifølge politirapporten ble Jackson fraktet til sykehuset med knivstikk i hodet og på kroppen

I rapporten står det skrevet at flere vitner, samt Jackson selv, bekreftet at kvinnen som nå er tiltalt for mordforsøk var Jacksons nabo. Hun skal ha klaget over at Jackson var høylydt.

Joseph Jacksons barnebarn

Kvinnen skal først ha kastet en kost på Jackson og hennes venn, før hun deretter skal ha hoppet ned fra balkongen og løpt etter dem. Hun tok igjen Jackson og angrep henne med kniven. Vennen løp videre og kontaktet politiet, skriver News 3 Las Vegas.

Jackson jobber som sykepleier og er datteren av Joh’Vonnie Jackson (45) – Michael Jacksons halvsøster. Joh’Vonnie ble født dagen etter Michaels 16-årsdag og er Joseph «Joe» Jackson og Cheryl Terrells kjærlighetsbarn.