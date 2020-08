Dette billigvannet overrasker – vinner over dyre konkurrenter i test

TV 2 HJELPER DEG: Det er store prisforskjeller på vann med kullsyre. Men er de dyreste variantene egentlig best?

Farris er Norges desidert mest tradisjonsrike mineralvann, og har vært produsert i over 100 år. Fremdeles er Farris det mest solgte kullsyrevannet, men etter hvert har det kommet mange konkurrenter på markedet.

Det siste året har det blitt solgt kullsyrevann naturell for 272 millioner kroner i Norge.

Vi har smakstestet ti typer kullsyrevann uten smak fra de store dagligvarekjedene. Ut fra innholdsfortegnelsen er det lett å tro at de smaker omtrent det samme. Vår test viser noe annet.

Se resultatet nederst i saken.

Prisene varierer fra svært rimelige 6,90 kroner til 30,30 kroner for det italienske merket San Pellegrino.

Vi har latt to panel med tilsammen fire personer smake på de ulike merkene.

Tar feil av billigmerke

Ekspert-panelet består av to menn med raffinerte ganer. Vinkelnerne Simon Zimmermann og Aleksander Iversen er begge på Norsk vinkelnerlandslag.

VINKELNERE: Simon Zimmerman og Aleksander Iversen synes det er stor forskjell på produktene. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg.

– Det fine med å teste kullsyrevann er at vi ikke behøver å spytte ut, sier Iversen, som til vanlig er sommelier på Oslo-restauranten Omakase.

Panelet vet ikke hvilke merker de får i glassene, og tror at Rema 1000s billigmerke «Prima» er en ganske dyr variant.

– Rent preg, kan minne meg om kildevann faktisk, sier Zimmermann.

Det er derimot bare fire kullsyrevann i testen som er kildevann: «San Pellegrino», «Boble», «Isklar» og «Farris». «Farris Bris» er en mellomting, med ca 55 prosent kildevann og omtrent 45 prosent vann fra springen.

Favoritten er Isklar

Slik ble testen utført: Alle produktene er testet blindt, av begge panel.

Glassene ble skylt med det samme vannet som skulle testes før hvert nytt produkt.

Kullsyrevannene ble vurdert etter kullsyremengde, smak, vannkvalitet og friskhet.

De to smaker og slurper seg gjennom ti varianter, og er tilslutt enige om vinneren: «Isklar».

De mener vannet er delikat og har en fin, sødmefull utgang

– Helt «outstanding» bra, synes Iversen.

På delt andreplass følger testens dyreste variant, «San Pellegrino» og «Sprudle». Allerede på tredjeplass kommer et av testens billigste vann, Rema 1000s «Prima» til kun 6,90 kr per flaske.

På bunnen havner «Taffel» og «First Price». Ekspertpanelet triller likevel en svak firer på terningen.

Crossfit-utøverne Silje Emilie Tønnesen og Tomas Erlandsen utgjør det andre panelet. Silje trener mest av de to med ca to økter per dag. Mange treningstimer betyr stort inntak av væske.

– Jeg drikker veldig mye kullsyrevann, jeg tror kroppen min trenger mer salter siden jeg trener så mye, sier Tønnesen.

Synes «Sprudle» er best

Silje og Tomas tester kun de fire variantene som kom best ut hos ekspertene. Også de er enige om hvilket kullsyrevann som er best, men hos dem er «Sprudle» den klare vinneren.

– Den er lett å drikke, og har friske bobler.

Totalt blir likevel «Isklar» best i test og får terningkast seks. Hakk i hæl følger «Sprudle», som også får en sekser.

«San Pellegrino» faller ikke i smak hos crossfit-utøverne, og havner sammenlagt på terningkast fem.

– Det smaker veldig salt, mener Tønnesen.

Resultat

Terningkast 6

BEST: Isklar vinner testen, hårfint foran Sprudle. Foto: Norgesgruppen/Coop

«Isklar» (7,67 kr per liter, Meny): Delikat, fin og sødmefull utgang. Fruktig.

«Sprudle» (8,60 kr per liter): Lett å drikke, mykt, og har friske, delikate bobler.

Terningkast 5

DYRT OG BILLIG: Både testens dyreste og billigste vann får en femmer. Foto: San Pellegrino/Rema 1000/Coop

«San Pellegrino» (30,90 kr per liter): Slankt, friskt og rent. Smaker salt.

«Prima» (4,60 kr per liter): Rent preg, minner om kildevann, men for mye futt.

«Xtra»: (4,60 kr per liter): Godt balansert, nøytralt og friskt.

Terningkast 4

FIRER TIL FARRIS: Farris er blant vannene som får en firer på terningen Foto: Norgesgruppen/Rema 1000

«Farris» (13,30 kr per liter, Coop m fl): Hardere vann, ok balanse.

«Farris Bris» (13,30 kr per liter, Coop m fl): Virker litt simpelt, sjøaktig smak.

«Boble» (8,60 kr per liter): Nøytralt, litt kjedelig.

«First Price» (4,60 kr per liter, Kiwi): Litt salt, fortsatt tørst etter å ha drukket det.

«Taffel» (8,70 kr per liter): Ganske salt, mineralsk, passer til mat med mye smak.