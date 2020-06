Nord-Korea har sprengt samarbeidskontor på grensen i lufta

Regjeringen i Sør-Korea opplyser at Nord-Korea har sprengt samarbeidskontoret til de to landene i den nordkoreanske byen Kaesong.

Nord-Korea har sprengt et kontor på grensen til Sør-Korea i luften. Eksplosjonen skjedde klokken 14.49 lokal tid.

Kontoret ble åpnet i 2018 for å styrke samarbeid og kommunikasjon mellom landene. Kontoret ligger på Nord-Koreansk side av grensen og har stått tomt siden januar på grunn av koronaviruset.

Sørkoreanske myndigheter bekrefter at Nord-Korea har sprengt det tidligere samarbeidskontoret i lufta.

SAMMARBEID: Kontoret har blitt brukt for å styrke samarbeidet mellom landene. Nå har Nord-Korea sprengt bygget. Foto: Korea Pool/Yonhap via AP, File)

Varslet angrep

Folk i nærheten skal ha hørt eksplosjonen og sett røyk, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Forholdet mellom landene har forverret seg den siste tiden og Nord Korea har de siste dagene sendt flere trusler til Sør Korea, skriver Reuters. En av tingene de har truet med å ødelegge er dette kontoret.

Kim Yo-jong, lillesøsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, varslet at det kunne komme et militært angrep.



Vil ta hevn

I helgen beordret hun Nord-Koreas hær til å gjøre seg klare til å gå inn i grenseområdene.

– Planen er å rykke inn i sonene som ble demilitarisert under avtalen mellom nord og sør, og å gjøre frontlinjen om til en festning og ytterligere styrke de militæres årvåkenhet mot sør, uttalte hæren tirsdag før angrepet skjedde.

Nord-Korea har truet med å kutte all kommunikasjon, og har også truet med militær hevn, etter at aktivister skal ha sendt 50.000 flygeblad over grensen til Nord-Korea.