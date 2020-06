Ny bølge med koronasmitte i Kina – 90.000 i karantene

Kinas hovedstad Beijing har erklært unntakstilstand etter at ny bølge med koronasmitte har blusset opp.

Kinesiske helsemyndigheter melder tirsdag om 27 nye tilfeller av registrert koronasmitte i hovedstaden Beijing, men det fryktes at tusenvis kan være smittet.

Ifølge de kinesiske myndighetene har nå 106 personer testet positivt på koronavirus etter at det ble avdekket ny smitte i tilknytning til et matmarked sør i Beijing.

– Situasjonen i hovedstaden er ekstremt alvorlig. Nå må vi innføre strenge tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset, sier Xu Hejian, talsperson for Beijings bystyre.

Nedstengt og isolert

Flere bydeler i den kinesiske hovedstaden er isolert og nedstengt som følge av det nye utbruddet.

Det er iverksatt testing av over 90.000 mennesker som bor i de utsatte områdene. Disse må sitte i karantene til prøvesvarene er klare, skriver The Guardian.

200 TESTSTASJONER: Det er satt opp over 200 teststasjoner i hovedstaden. Foto: Ng Han Guan

– Risikoen for at epidemien fortsetter å spre seg er ekstremt høy så vi må iverksette besluttsomme og drastiske tiltak, sier Hejian.

Beijing gikk fra å ikke registrere noen nye tilfeller på 55 dager til å få over 70 nye koronasmittede i løpet av de siste fire dagene. Nå har det blitt innført reiserestriksjoner og restauranter, idrettshaller og konsertlokaler stenges ned.

Utbrudd på matmarked

Xinfadi-markedet sør i byen ble i helgen stengt, og tusenvis av ansatte og kunder blir nå testet for viruset.

Siden 30. mai har 200.000 mennesker besøkt Xinfadi-markedet, som er byens største for ferskvarer. Kinesiske myndigheter forsøker nå å spore opp alle slik at de kan testes. Det er satt opp nesten 200 teststasjoner over hele hovedstaden, og ved flere av dem dannet det seg køer mandag.

Xu Ying, som representerer myndighetene i Beijing, sa på en pressekonferanse at desinfiseringen av offentlige steder må trappes opp i hele byen, i likhet med kontroll av folks kroppstemperatur.

Myndighetene har også stengt et annet marked nordvest i byen, Yuquandong, der det er oppdaget smitte som skal være knyttet til Xinfadi-markedet sør i byen.