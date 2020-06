Fotballryktene: – Werner-overgangen fullføres denne uken

En dag igjen. Smak på det. Premier League-sesongen 2019/20 har vært spesiell på mange måter. Nå venter en drøy måned med kamper på løpende bånd.

Det er ikke bare på banen det går slag i slag. Til tross for usikre tider økonomisk er de fleste klubber godt i gang med å planlegge sommerens spillerkjøp.

En av de virkelig store signeringene kan bli Timo Werner. Ifølge Evening Standard er det ventet at Chelsea-overgangen vil gå i boks i løpet av denne uken. Mandag utløp Werner utkjøpsklausul på 640 millioner kroner, men RB Leipzig vil ikke gjøre seg vanskelige med tanke på pris.

Samtidig er to av London-lagets spillere ønsket av Juventus. Både Marcos Alonso og Jorginho kan være på vei til «Den gamle dame», skriver Express. Da blir de i så fall gjenforent med Maurizio Sarri.

Chelsea er i samtaler med Brentford om kantspilleren Said Benrahma, skriver RMC. Det er en nedtur for Aston Villa, som har vært koblet til Benrahma i over ett år. 24-åringen står med tre landskamper for Algerie.

Leicester og Crystal Palace kjemper om signaturen til Burnleys solide forsvarsspiller James Tarkowski, skriver Mirror.

Manchester City følger Dortmunds høyreback Achraf Hakimi tett, skriver AS. 21-åringen er på utlån fra Real Madrid, så det spørs om en overgang til de lyseblå er aktuell med det første.

Ronald de Boer heller kaldt vann i årene på Manchester United-fans som drømmer om Donny van de Beek. De Boer tror van de Beek foretrekker en overgang til Real Madrid, skriver Marca.

Nice planlegger et bud på rundt 25 millioner kroner på Evertons franske midtbanespilleren Morgan Schneiderlin, skriver Daily Mail.

Tottenham-manager Jose Mourinho har lagt merke til at Thiago Silva nærmer seg slutten i PSG. Nå vil Mourinho hente midtstopperen gratis i sommer, skriver The Sun.

Arsenal er villige til å tredoble lønnen til Atletico Madrids midtbanespiller Thomas Partey, skriver Mirror.