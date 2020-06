Dramatiske sluttminutter sørget for uavgjort

Real Betis – Granada 2–2

De to middelhavsfarerne Real Betis og Granada møttes til mandagens siste La Liga-kamp. Det var bortelaget som startet best og etter 30 minutter tok de ledelsen da Carlos Fernandez snek seg fri på første stolpe og satte ballen i mål.

Det så lenge ut til at det skulle bli kampens eneste mål, men da det gjenstod fem minutter satte Betis opp tempoet. Først scoret Sergio Canales på et straffespark, før Christian Tello sørget for at kampen var snudd da han satte inn 2-1 på et langskudd.

Men Granada hadde et siste gir. Roberto Soldado gjorde som han har gjort så mange ganger før da han hamret ballen inn ved nærmeste stolpe. Dermed endte kampen 2-2 og lagene måtte dra hjem med et poeng hver.

Sevilla tapte viktige poeng

I mandagens første La Liga-kamp tapte Sevilla viktige poeng i kampen om Champions League-plass.

Et selvmål av Diego Carlos gjorde at Sevilla bare klarte 1-1 borte mot Levante i den spanske toppdivisjonen mandag kveld.

Det betyr at de også gikk glipp av to poeng i duellen om å sikre seg en plass i neste sesongs mesterliga. Sevilla er med sin 3.-plass fortsatt inne på den listen, i likhet med Martin Ødegaards Real Sociedad på 4.-plass. Real Sociedad har fire poeng opp til Sevilla. Sevilla har fem poeng ned til femteplasserte Getafe, men konkurrentene har ennå ikke spilt i den 29. serierunden.

Atlético Madrid, Valencia, Villarreal og Granada er også med i kampen om en av de fire øverste plassene som alle gir tilgang til neste sesongs mesterligaspill.

Sevilla tok ledelsen 1–0 i bortekampen. Den tidligere Barcelona-spilleren El Haddidi satte opp Luuk de Jong, og nederlenderen scoret sitt sjette for sesongen.