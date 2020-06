Amerikanske forskere: Mutert koronavirus kan utgjøre ti ganger høyere smittefare

Spredningen av koronaviruset har fått forskere til å diskutere hvorfor en bestemt variant ble dominerende mange steder i verden.

En teori har vært at spredningen skjedde gjennom eksplosive utbrudd i Europa. En annen har vært at en mutasjon sørget for å gi viruset bestemte egenskaper, skriver New York Times.

Nå sier en ny studie at en spesifikk mutasjon av koronaviruset kan utgjøre en vesentlig høyere smittefare, melder nyhetsbyrået Reuters.

Forskningen ved Scripps Research kan forklare hvorfor utbrudd enkelte steder i verden ikke ble like voldsomme som for eksempel i New York og Italia.

En modell av SARS-CoV-2-viruset. Foto: Jens Schlueter/AFP/NTB scanpix

Flere tagger

Det er en mutasjon av denne typen som forskerne er urolige for, ifølge CNN.

Mutasjonen, som har fått navnet D614G, har et økt antall tagger. Det er disse taggene som gir viruset sitt karakteristiske utseende og sørger for at det binder seg til og infiserer celler.

Forskeren Michael Fazan sier at mutasjonen trolig har biologiske egenskaper som gjør det mer motstandsdyktig.

– Antallet eller tettheten av tagger på viruset er 4 eller 5 ganger større i denne mutasjonen, sier Hyeryun Choe, en annen av forskerne som er ansvarlig for studien.

Virus med denne mutasjonen viste seg å være opp mot ti ganger så smittsom, skriver New York Times og Times of Israel.

– Dette er hittil det beste beviset på at D614G-mutasjonen øker smittsomheten til SARS-CoV-2, sier professor Eddie Holmes ved universitetet i Sydney til New York Times.

D614G-mutasjonen har vært mest utbredt i Nord-Amerika og Europa.

En annen studie fra mai tyder også på at denne mutasjonen har disse egenskapene.

Bekymret for mutasjonen

Ifølge forskerne er det fortsatt usikkert om denne mutasjonen påvirker hvor hardt man blir rammet, eller hvor dødelig det er.

Tidligere forskning har vist at SARS-CoV-2-viruset muterer og utvikler seg i verter. D614G-mutasjonen har tidligere vakt bekymring fordi den har virket å være dominant, ifølge New York Times.

Forskeren Bette Korber og et team ved Los Alamos National Laboratory skrev i mai i en artikkel at denne mutasjonen var av «største bekymring».

Andre forskere kritiserte imidlertid studien, og sa at det ikke kunne konkluderes med at virus med denne mutasjonen ble lettere overført mellom mennesker.