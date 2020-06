Ble adskilt fra sin gravide samboer – nå får han se datteren sin for første gang

Reiserestriksjoner førte til at Brakic ble adskilt fra sin gravide samboer. Mandag kunne han endelig reise for å besøke henne, og familiens nyeste medlem.

Ajdin Brakic står med tårer i øynene mens hans holder sønnen på armen. De har lagt på reis over Skagerak med Danskebåten, for å besøke Ajdins samboer i Østerrike.

– Samboeren min er fra Østerrike og skulle bare til hjemlandet for å fornye passet da hun ble koronafast i februar. Hun kom seg ikke ut av landet, forteller Ajdin til TV 2.

Når Ajdin og sønnen nå drar for å besøke henne, gjør de det vel vitende om at de også vil få møte et nytt familiemedlem.

– I april så fikk vi en datter som jeg ikke har sett. Så dette er en gledens dag, forteller Ajdin videre.

Spent

Ajdin forteller at det har vært krevende å måtte vente på at landegrensene skulle åpnes.

– Det har vært en spesiell tid, og nå klarer jeg nesten ikke å tenke, jeg er så spent. Heldigvis er alle friske, sånn sett så er situasjonen positiv.

Han sier videre at han nå gleder seg til å komme frem.

– Nå prøver jeg bare å koble av hjernen, og heller fokusere på å komme frem. Derfra så blir det bare gledestårer og alt mulig, man kan ikke beskrive det med ord, sier han.

Åpnet grensene

Ajdin var ikke alene om å benytte den første muligheten til å krysse Norges landegrenser. Den første fergen fra Norge la til i Hirtshals klokken 07.30, mandag morgen.

– Vi har satt inn ekstra mannskap for å kontrollere passasjerene, siden vi venter at det vil være et stort trykk, sa vaktsjef ved politiet i Nordjylland, Jess Falberg.

Danmark åpnet også for innreise fra Tyskland. Det førte til bilkø ved landets tollstasjoner. Dansk TV 2 skrev at var ventet at opptil 19.000 tyskere ville ta turen over over grensen i løpet av det første døgnet.

Ved syv tiden mandag, meldte politiet om at det hadde dannet seg flere kilometer med kø i morgenrushet.

– Det er nå rundt syv til åtte kilometer med kø på motorveien ved Frøslev grenseovergang, skrev politiet på Twitter en drøy time senere.