Beyoncé krever rettferdighet for avdøde Breonna Taylor

Engasjementet rundt Black Lives Matters-bevegelsen har vært stort. Sanger Beyoncé Knowles-Carter har valgt å bruke stemmen sin til å rette lys mot Beronna Taylors død.

Taylor ble drept av politiet under en narkotika-raid i leiligheten hennes i Louisville, Kentucky. Politiet skjøt henne åtte ganger, uten at de fant noe narkotika i leiligheten.

Derfor valgte hun å skrive et brev til Kentuckys statsadvokat, Daniel Cameron, skriver E!

Ingen har blitt sparket

– Det har nå gått over tre måneder siden medlemmer av Louisville Metro Police Department (LMPD) drepte Breonna Taylor, skriver Knowles-Carter i brevet til statsadvokaten.

STERKT ENGASJEMENT: Beyoncé Knowles har et sterkt engasjement for Black Lives Matter bevegelsen og Breonna Taylors død. Foto: Kevin Winter

Artisten mener at det ikke har vært noen rettferdighet i etterkant for Taylor eller hennes familie rundt det som skjedde. Knowles-Carter skriver i brevet at undersøkelsene LMPD har gjort bare har skapt flere spørsmål enn svar.

– Tre måneder har gått og det har ikke blitt gjort noen arrestasjoner og ingen offiserer har fått sparken, sier 38-åringen.

Ifølge journaler skal tre ha blitt satt i administrativ permisjon midt i den pågående etterforskningen.

– Familien til Breonna Taylor venter fortsatt på rettferdighet. Hennes familie har ikke hatt muligheten til å bearbeide sorgen, skriver artisten og legger til:

– I stedet har de jobbet for å samle støtte fra venner, deres samfunn og landet for å få rettferdighet for Breonna.

– Dette er din sjanse

Videre i brevet kommer Knowles-Carter med en oppfordring til Cameron.

– Kontoret ditt har både makt og ansvar for å bringe rettferdighet til Breonna Taylor og demonstrere verdien av en svart kvinnes liv. Jeg oppfordrer deg til å bruke den kraften, sier artisten.

38-åringen lister også opp tre aksjoner hun ønsker at skal skje. Blant annet at de involverte politimennene må ta straffeskyld, åpenhet i etterforskningen og rettsforfølgelse av offiserenes kriminelle oppførsel.

I tillegg til brevet har artisten også startet en underskriftskampanje for Taylor på nettsiden sin.

– Ikke la denne saken falle inn i et mønster uten handling etter en forferdelig tragedie, ber Knowles-Carter statsadvokaten.

I tillegg til brevet har artisten også startet en underskriftskampanje for Taylor på nettsiden sin, og 38-åringen mener at for hver eneste død av en svart person som er hos politiet er det to virkelige tragedier.

Den ene er selve døden, og den andre er den passive handlingen og forsinkelsen som følger den.

– Dette er din sjanse til å avslutte det mønsteret. Ta raske og avgjørende tiltak slik at offiserene blir tatt. De neste månedene kan ikke se ut som de tre siste, sier hun.

Brevet har hun publisert på sin egen nettside.