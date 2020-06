Brygge med inntil 30 personer veltet etter herjing

Klokka 17.50 mandag ettermiddag meldte politiet at en brygge hadde veltet ved den populære badeplassen Dulpen i Holmestrand, og inntil 30 personer hadde gått i vannet.

Melder mente at det kunne være risiko for at noen hadde skadet seg og at det var uvisst om noen var under flåten.

Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet.

Politiet opplyser like etter klokken 18 at brannvesenet er framme på stedet og er i vannet med dykkere.

– Da vi kom fram gikk våre overflatereddere i vannet. De sjekket umiddelbart under flåten, og området rundt, sier brannmester Henrik Oseberg.

– Det kan se ut til at det har gått bra, men dykkerne sjekker videre for å være helt sikker, sier operasjonsleder Trond Egil Groth ved Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen opplyser at årsaken til at brygga har gått rundt, er trolig ungdommer som har vært overivrig i leken på brygga.

Klokken 18.30 melder politiet at brannvesenets dykkere har foretatt flere dykk i området, for å sjekke dypere, uten å ha gjort funn av noen personer.

Politiet opplyser at ingen personer heller er meldt savnet etter bryggevelten.

Politibetjentene er på badeplassen og avhører nå badegjestene.

– Det tyder på uvøren bruk av brygga er mulig årsak til velten, opplyser politiet.