Tror Premier League-stjernene blir påvirket: – Enkelte vil slite

Se hva Trevor Morley sier om utfordringene spillerne står overfor med tomme tribuner i klippet over.

Onsdag starter Premier League opp igjen etter 100 dager uten ligafotball. Det blir foran tomme tribuner, noe TV 2s fotballekspert Trevor Morley tror vil påvirke både spillere og lag.

– Hjemmebanefordelen er for meg borte. Lag som Brighton som tar mange poeng på hjemmebanen mister denne fordelen fremover, sier Trevor Morley.

Erik Thorstvedt var også i studio og trakk frem Aston Villas hjemmestatistikk som viser at de tar 2,5 flere poeng hjemme enn borte.

I sendingen var et av temaene selvsagt hvordan den nye hverdagen for Premier League-spillerne blir. Et av de sentrale punktene var tomme tribuner.

– For en spiller er det veldig vanskelig. Jeg har selv spilt kamper i lavere divisjoner foran rundt 300 tilskuere og når man spiller for reservelagene er det ofte få eller ingen folk på tribunene. Jeg pleide å bli utvist i de kampene, jeg klarte ikke å konsentrere meg når tilskuerne ikke var på tribunen, sier den tidligere West Ham- og Manchester City-spilleren.

Når Aston Villa og Sheffield United onsdag sparker i gang Premier League igjen er det 100 dager siden forrige ligakamp.

TOMT: Liverpool har stø kurs mot en etterlengtet serietittel, noe de eventuelt må feire foran tomme tribuner. Foto: Jon Super

Man kan høre spillernes beskjeder

Morley fortsetter resonnementet sitt om hvordan han opplevde å spille for tomme tribuner, og er klar på at han tror noen får trøbbel.

– Jeg pleide å bli nervøs foran kamper, jeg ønsket å prestere foran supporterne. Man blir ikke nervøs for TV-kameraene, så jeg tror enkelte spillere vil slite med å være motivert nok, sier han.

Trevor Morley trekker likevel frem noe positivt med tomme tribuner, men det gjelder tilskuernes opplevelser.

– Man kan høre spillerne skrike til hverandre, det er ikke noe man vanligvis får med seg i kamper.

Dette er noe Chelsea-spiller Mason Mount også har merket seg. I forrige uke var stortalentet ute og fortalte hvordan spillerne fremover må være forsiktige med hvilke ord de velger å bruke under kampene.

– Vi må være nødt til å være forsiktig med måten vi kommuniserer på. Enten det er å fortelle lagkamerater hvor de skal gå eller hva de skal gjøre med ballen. Totalt sett tror jeg det vil gå bra, men vi må være forsiktige og ikke bruke noen stygge ord.

Mount sa at han har fulgt med på Bundesliga, som startet opp igjen 15. mai – der alle kampene har blitt spilt for tomme tribuner.

– Jeg har sett på noen kamper fra den tyske ligaen, og det er godt å se hvordan det føles uten supportere på stadion, og hvordan det kan være for oss når vi begynner å spille kamper igjen, sier Mount.